Portuguesa ultrapassa marca de 10 mil sócios-torcedores

A Portuguesa ultrapassou a marca de 10 mil sócios-torcedores. A quantidade de associados teve um grande crescimento após a promoção de ingressos gratuitos para membros do programa "Somos Lusa" em jogos no Canindé.

O clube somava na tarde desta quinta-feira um total de 10.247 sócios, aumento de 25% em relação ao fim da primeira fase da Série D do Brasileiro, há duas semanas.

Para a partida contra o Mixto, neste sábado, pelo mata-mata do torneio, 4.236 torcedores já haviam garantido suas entradas gratuitas. O período para fazer o check-in e resgatar o ingresso sem custos para o jogo termina nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília).

Garanta seu ingresso grátis logo! ????? O check-in para a partida de sábado (09), contra o Mixto, se encerra amanhã (08), às 16h! Se você ainda não fez, corre que ainda dá tempo! É só entrar no primeiro link da bio, fazer o cadastro no plano FREE, e realizar o check-in no app... pic.twitter.com/0iMZIXSR3K ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) August 7, 2025

"Sabemos como é importante contar com a nossa torcida, como eles podem fazer a diferença. Ficamos felizes com esse engajamento. Esperamos conseguir números ainda melhores", declarou Alex Bourgeois, sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF.

No primeiro duelo, a Lusa foi derrotada pelo Mixto por 1 a 0. Portanto, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à próxima fase. A bola rola às 16h, no Canindé.