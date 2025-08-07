Topo

Esporte

Portuguesa ultrapassa marca de 10 mil sócios-torcedores

07/08/2025 19h03

A Portuguesa ultrapassou a marca de 10 mil sócios-torcedores. A quantidade de associados teve um grande crescimento após a promoção de ingressos gratuitos para membros do programa "Somos Lusa" em jogos no Canindé.

O clube somava na tarde desta quinta-feira um total de 10.247 sócios, aumento de 25% em relação ao fim da primeira fase da Série D do Brasileiro, há duas semanas.

Para a partida contra o Mixto, neste sábado, pelo mata-mata do torneio, 4.236 torcedores já haviam garantido suas entradas gratuitas. O período para fazer o check-in e resgatar o ingresso sem custos para o jogo termina nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília).

"Sabemos como é importante contar com a nossa torcida, como eles podem fazer a diferença. Ficamos felizes com esse engajamento. Esperamos conseguir números ainda melhores", declarou Alex Bourgeois, sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF.

No primeiro duelo, a Lusa foi derrotada pelo Mixto por 1 a 0. Portanto, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à próxima fase. A bola rola às 16h, no Canindé.

