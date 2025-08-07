Panathinaikos e Shakhtar empatam no jogo de ida pelo playoff da Liga Europa

Nesta quinta-feira, Panathinaikos e Shakhtar Donetsk empataram sem gols, pelo jogo de ida da terceira rodada dos playoffs da Liga Europa, no Estádio Olímpico de Atenas.

Com o resultado, uma vitória simples no jogo de volta para qualquer um dos lados garante a classificação para a próxima fase. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília), na Polônia.

Eliminado nos playoffs da Liga dos Campeões pelo Glasgow Rangers, o Panathinaikos briga para chegar à fase de grupos da Liga Europa. Já o Shakhtar precisou vencer os duelos contra o Besiktas para avançar nas Eliminatórias.

O jogo

Com poucas oportunidades para ambos os lados, o primeiro tempo terminou sem gols, mas com uma leve predominância do Panathinaikos, que jogou diante de sua torcida.

O Shakhtar dominou até a metade da etapa complementar, mas não criou muitas chances de gol. Ao final da partida, os donos da casa voltaram a pressionar e empilharam chances, mas sem sucesso para tirar o zero do placar.

O atacante Pedrinho, ex-Corinthians, entrou aos 30 minutos do segundo tempo, mas também não conseguiu evitar o empate sem gols em Atenas.

Veja outros resultados pelos playoffs Liga Europa:

Fredrikstad FC 1 x 3 FC Midtjylland



Lincoln Red Imps FC 1 x 1 FC Noah



FC CRF 1907 Cluj 1 x 2 Braga



AEK Larnaca 4 x 1 Légia Varsóvia



BK Hacken 0 x 2 SC Brann



PAOK Salónica 0 x 0 Wolfsberger AC



Zrinjski Mostar 1 x 1 Breioablik