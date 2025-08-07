Palmeiras vive noite mais hostil do Allianz, e torcida não perdoa ninguém

O Palmeiras conheceu a versão mais hostil da história de 11 anos do Allianz Parque na eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. A torcida disparou para todos os lados e ninguém se salvou das críticas que surgiram na reta final dos 90 minutos.

O que aconteceu

A torcida do Palmeiras que esteve no Allianz Parque, principalmente no setor das organizadas, criticou a presidente Leila Pereira, o diretor de futebol Anderson Barros, o técnico Abel Ferreira e todos os jogadores que começaram a partida no time titular. Ninguém se salvou.

A queda para o Corinthians foi a oitava eliminação do Palmeiras diante de sua torcida com a comissão técnica de Abel — e a paciência acabou. Em outras situações, o time saiu aplaudido de campo, como aconteceu na eliminação para o Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil de 2024, mas dessa vez a indignação foi muito maior. A torcida viu o jogo acabar logo aos 14 minutos do 1° tempo, quando Aníbal Moreno deu uma cabeçada em José Martinez e foi expulso após checagem no VAR.

A torcida preparou mosaico antes do jogo, bateu o recorde de público da história do estádio (41.468) e acabou com uma nova eliminação em casa. Os protestos só começaram aos 40 minutos do 2° tempo, quando o time passou a recuar a bola para Weverton ao invés de tentar o ataque no desespero.

O adversário da noite também coloca lenha na fogueira: o Palmeiras não perdia dois Dérbis seguidos há sete anos. Além disso, o Alvinegro conquistou o Paulistão desse ano com uma vitória no Allianz Parque no jogo de ida. No estadual, o revés foi aliviado pela sequência de títulos que o Palmeiras tinha na competição. Mas um novo tropeço piorou ainda mais a situação — que já era ruim com os protestos às vésperas do jogo.

O resultado final foram pipocas atirados no campo após o jogo, xingamentos a Abel, Leila e Barros e um desgaste com todos os jogadores.

O Palmeiras já vai se reencontrar com a sua torcida no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Ceará, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. A diretoria abaixou os ingressos para a partida, mas dificilmente o clima será mais tranquilo.

O que cantou parte da torcida do Palmeiras?

"Barros, cuzão, fora do Verdão."

"Ô, Leila! Sua imbecil! Pega esse time e vai pra puta que pariu!"

"Não é mole, não, só tem Nutella jogando no Verdão."

"Ei, Abel, vai tomar no cu", "Abel, vai se foder, o meu Palmeiras não precisa de você".

Enquanto era xingado por parte da torcida, e muitos outros tentavam abafar com vaias, Abel Ferreira aplaudiu. Ele se explicou.