Topo

Esporte

Palmeiras vive noite mais hostil do Allianz, e torcida não perdoa ninguém

Abel Ferreira aplaude durante derrota do Palmeiras para o Corinthians em jogo da Copa do Brasil - ETTORE CHIEREGUINI/AGIF
Abel Ferreira aplaude durante derrota do Palmeiras para o Corinthians em jogo da Copa do Brasil Imagem: ETTORE CHIEREGUINI/AGIF
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

07/08/2025 05h30

O Palmeiras conheceu a versão mais hostil da história de 11 anos do Allianz Parque na eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. A torcida disparou para todos os lados e ninguém se salvou das críticas que surgiram na reta final dos 90 minutos.

O que aconteceu

A torcida do Palmeiras que esteve no Allianz Parque, principalmente no setor das organizadas, criticou a presidente Leila Pereira, o diretor de futebol Anderson Barros, o técnico Abel Ferreira e todos os jogadores que começaram a partida no time titular. Ninguém se salvou.

A queda para o Corinthians foi a oitava eliminação do Palmeiras diante de sua torcida com a comissão técnica de Abel — e a paciência acabou. Em outras situações, o time saiu aplaudido de campo, como aconteceu na eliminação para o Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil de 2024, mas dessa vez a indignação foi muito maior. A torcida viu o jogo acabar logo aos 14 minutos do 1° tempo, quando Aníbal Moreno deu uma cabeçada em José Martinez e foi expulso após checagem no VAR.

Relacionadas

Xingado no Allianz, Abel pode sair do Palmeiras? PVC analisa

'Descompassado': Colunistas debatem 'pilha' do Palmeiras na Copa do Brasil

Gustavo Gómez vê expulsão como item-chave em queda: 'Difícil fazer análise'

A torcida preparou mosaico antes do jogo, bateu o recorde de público da história do estádio (41.468) e acabou com uma nova eliminação em casa. Os protestos só começaram aos 40 minutos do 2° tempo, quando o time passou a recuar a bola para Weverton ao invés de tentar o ataque no desespero.

O adversário da noite também coloca lenha na fogueira: o Palmeiras não perdia dois Dérbis seguidos há sete anos. Além disso, o Alvinegro conquistou o Paulistão desse ano com uma vitória no Allianz Parque no jogo de ida. No estadual, o revés foi aliviado pela sequência de títulos que o Palmeiras tinha na competição. Mas um novo tropeço piorou ainda mais a situação — que já era ruim com os protestos às vésperas do jogo.

O resultado final foram pipocas atirados no campo após o jogo, xingamentos a Abel, Leila e Barros e um desgaste com todos os jogadores.

O Palmeiras já vai se reencontrar com a sua torcida no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Ceará, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. A diretoria abaixou os ingressos para a partida, mas dificilmente o clima será mais tranquilo.

O que cantou parte da torcida do Palmeiras?

  • "Barros, cuzão, fora do Verdão."
  • "Ô, Leila! Sua imbecil! Pega esse time e vai pra puta que pariu!"
  • "Não é mole, não, só tem Nutella jogando no Verdão."
  • "Ei, Abel, vai tomar no cu", "Abel, vai se foder, o meu Palmeiras não precisa de você".

Enquanto era xingado por parte da torcida, e muitos outros tentavam abafar com vaias, Abel Ferreira aplaudiu. Ele se explicou.

Não era palmeirense, mas aprendi a ser. Como homem que sou, tenho sentimentos e emoções. Pedi apoio aos torcedores como sempre faço. Em momento algum ironizei. Entendo perfeitamente a cobrança Abel Ferreira

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Imavov dispara contra Caio Borralho antes de luta em Paris: "Vou demoli-lo"

Destaque do Santos, Brazão é o goleiro com mais defesas no Brasileirão

Corinthians corrige problema crônico e encontra equilíbrio na zaga

Palmeiras vê divisão sobre Abel, mas mantém plano: renovar até fim de 2027

Palmeiras vive noite mais hostil do Allianz, e torcida não perdoa ninguém

CRB x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

São Paulo se preocupa com Arboleda enquanto não acha respostas no mercado

Catapultado na Copa do Brasil, Filipe Luís prova lado amargo com eliminação

Preparador do Brasil na Davis elogia Fonseca: 'Deixa o garoto competir'

Mundial chega ao palco do bronze olímpico e da foto icônica, mas sem Medina

Vasco x CSA: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil