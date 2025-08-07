Palmeiras vê divisão sobre Abel, mas mantém plano: renovar até fim de 2027

A queda para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil piorou a situação de Abel Ferreira com o torcedor do Palmeiras. As críticas que eram abafadas com veemência na reta final do ano passado ganharam força na noite de ontem — mesmo com parte da torcida tentando amenizar os xingamentos por parte da organizada com vaias.

Mesmo com essa divisão, cada vez maior, a diretoria do Palmeiras tem um plano claro: manter Abel Ferreira até o fim de 2027, quando acaba o mandato da presidente Leila Pereira.

O que aconteceu

A direção do Palmeiras não vê motivos para tirar Abel Ferreira do comando técnico. O diretor de futebol Anderson Barros concedeu coletiva após a eliminação e voltou a reforçar que a intenção é renovar com o português.

Queremos que o Abel fique até dezembro de 2027, e que se o Abel quiser, e ele já disse que tem essa vontade, ele continuará conosco. Anderson Barros

Abel Ferreira também foi questionado sobre sua permanência no clube, mas desconversou: "No momento certo, vamos decidir o que é melhor para o Palmeiras".

O treinador palmeirense demorou mais que o normal para ir à coletiva e depois a assessoria do clube informou que não haveria entrevistas com os jogadores. Anderson revelou em sua entrevista que houve uma reunião no vestiário para tentar mudar essa situação incômoda.

"Essa é a oitava eliminação, mas são 12 títulos conquistados. Nós sabemos qual é o caminho. O torcedor tem esse direito e pode nos cobrar. Ele é parte fundamental deste processo, mas que ele saiba que nós somos os que mais cobramos. Na nossa roda final nós falamos que precisamos ganhar, voltar a vencer, voltar a jogar bem, porque nós sabemos qual é o caminho. Isso não vem de forma imediata e precisamos acreditar no que estamos fazendo", acrescentou o dirigente.

As justificativas para a permanência de Abel são as mesmas de antes: o Palmeiras segue vivo na disputa do Brasileirão e tem todo o mata-mata da Copa Libertadores para tentar conquistar um grande título.

Fato é que Abel Ferreira pediu uma cláusula para renovar com o clube: que ele ganhe títulos. No entanto, o Palmeiras já está fora da Copa do Brasil e tem muito trabalho para fechar o ano com pelo menos uma grande taça.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Ceará, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.