Topo

Esporte

Palmeiras vê divisão sobre Abel, mas mantém plano: renovar até fim de 2027

Abel Ferreira e Leila Pereira durante a comemoração do Campeonato Paulista de 2023 - Cesar Greco/Palmeiras
Abel Ferreira e Leila Pereira durante a comemoração do Campeonato Paulista de 2023 Imagem: Cesar Greco/Palmeiras
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

07/08/2025 05h30

A queda para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil piorou a situação de Abel Ferreira com o torcedor do Palmeiras. As críticas que eram abafadas com veemência na reta final do ano passado ganharam força na noite de ontem — mesmo com parte da torcida tentando amenizar os xingamentos por parte da organizada com vaias.

Mesmo com essa divisão, cada vez maior, a diretoria do Palmeiras tem um plano claro: manter Abel Ferreira até o fim de 2027, quando acaba o mandato da presidente Leila Pereira.

O que aconteceu

A direção do Palmeiras não vê motivos para tirar Abel Ferreira do comando técnico. O diretor de futebol Anderson Barros concedeu coletiva após a eliminação e voltou a reforçar que a intenção é renovar com o português.

Relacionadas

Gustavo Gómez vê expulsão como item-chave em queda: 'Difícil fazer análise'

Xingado no Allianz, Abel pode sair do Palmeiras? PVC analisa

'Descompassado': Colunistas debatem 'pilha' do Palmeiras na Copa do Brasil

Queremos que o Abel fique até dezembro de 2027, e que se o Abel quiser, e ele já disse que tem essa vontade, ele continuará conosco. Anderson Barros

Abel Ferreira também foi questionado sobre sua permanência no clube, mas desconversou: "No momento certo, vamos decidir o que é melhor para o Palmeiras".

O treinador palmeirense demorou mais que o normal para ir à coletiva e depois a assessoria do clube informou que não haveria entrevistas com os jogadores. Anderson revelou em sua entrevista que houve uma reunião no vestiário para tentar mudar essa situação incômoda.

"Essa é a oitava eliminação, mas são 12 títulos conquistados. Nós sabemos qual é o caminho. O torcedor tem esse direito e pode nos cobrar. Ele é parte fundamental deste processo, mas que ele saiba que nós somos os que mais cobramos. Na nossa roda final nós falamos que precisamos ganhar, voltar a vencer, voltar a jogar bem, porque nós sabemos qual é o caminho. Isso não vem de forma imediata e precisamos acreditar no que estamos fazendo", acrescentou o dirigente.

As justificativas para a permanência de Abel são as mesmas de antes: o Palmeiras segue vivo na disputa do Brasileirão e tem todo o mata-mata da Copa Libertadores para tentar conquistar um grande título.

Fato é que Abel Ferreira pediu uma cláusula para renovar com o clube: que ele ganhe títulos. No entanto, o Palmeiras já está fora da Copa do Brasil e tem muito trabalho para fechar o ano com pelo menos uma grande taça.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Ceará, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Imavov dispara contra Caio Borralho antes de luta em Paris: "Vou demoli-lo"

Destaque do Santos, Brazão é o goleiro com mais defesas no Brasileirão

Corinthians corrige problema crônico e encontra equilíbrio na zaga

Palmeiras vê divisão sobre Abel, mas mantém plano: renovar até fim de 2027

Palmeiras vive noite mais hostil do Allianz, e torcida não perdoa ninguém

CRB x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

São Paulo se preocupa com Arboleda enquanto não acha respostas no mercado

Catapultado na Copa do Brasil, Filipe Luís prova lado amargo com eliminação

Preparador do Brasil na Davis elogia Fonseca: 'Deixa o garoto competir'

Mundial chega ao palco do bronze olímpico e da foto icônica, mas sem Medina

Vasco x CSA: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil