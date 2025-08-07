Palmeiras negocia saída de Vanderlan para o Grupo Red Bull

O Palmeiras segue reformulando seu elenco e agora negocia a saída do lateral esquerdo Vanderlan para o Grupo Red Bull. Inicialmente, o atleta de 22 anos, formando na base palmeirense, seria transferido para o Red Bull Bragantino em negociação definitiva.

A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista André Hernan e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Contudo, com os direitos adquiridos pelo Grupo Red Bull, ele pode vir a atuar por outros times geridos pelo grupo, como Red Bull Salzburg, da Áustria, e Red Bull Leipzig, da Alemanha. O Palmeiras detém 80% dos direitos econômicos da Cria da Academia, que tem contrato até o fim de 2028.

Caso sua transferência ao Bragantino seja concretizada, Vanderlan pode encontrar alguns de seus ex-companheiros de Palmeiras, como o volante Fabinho e o meio-campista Jhon Jhon, ambos também formados nas categorias de base do clube alviverde.

Vanderlan lida com a forte concorrência de Piquerez na lateral esquerda. O uruguaio é titular absoluto. Na equipe principal desde 2021, o camisa 6 soma 108 jogos e um gol na equipe comandada por Abel Ferreira. Neste ano, ele disputou 22 partidas, 16 como titular e deu duas assistências.

Recentemente, Abel Ferreira tem relacionado para alguns jogos o lateral esquerdo Arthur, do sub-20. Caso Vanderlan saia, a tendência é a de ele ganhe oportunidade.

Pelo Palmeiras, Vanderlan conquistou sete títulos: duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023).