Cabeça fria? Palmeiras teve expulsos em mata-mata todo ano durante era Abel

A expulsão de Aníbal Moreno com apenas 15 minutos de jogo complicou o Palmeiras na derrota para o Corinthians, que sacramentou a queda na Copa do Brasil. Os cartões vermelhos, porém, têm sido uma constante nos jogos do Alviverde em jogos eliminatórios.

O que aconteceu

O Palmeiras teve 12 expulsões em mata-mata ao longo da era Abel Ferreira. O português estreou pelo Alviverde em 5 de novembro de 2020 e segue no clube desde então.

O treinador, inclusive, foi quem mais recebeu cartões vermelhos, com três. Abel acabou expulso nas oitavas da Copa do Brasil de 2023 — classificação sobre o Fortaleza — e de 2024 — eliminação para o Flamengo —, assim como no jogo de volta da final do Paulistão de 2025, que terminou com título do Corinthians.

Cinco das nove expulsões "em campo" complicaram, e apenas uma teve final feliz, contra o Atlético-MG, pela Libertadores de 2022. Na ocasião, o Alviverde segurou um empate em 0 a 0 com dois homens a menos — Danilo e Gustavo Scarpa receberam o vermelho — e se classificou para a semifinal nos pênaltis.

Em 2021, o Palmeiras amargou dois vices após ter um jogador expulso, na Recopa Sul-Americana e no Mundial de Clubes. Na primeira, o time empatava em 1 a 1 com o Defensa y Justicia, teve Viña punido com cartão vermelho, levou o segundo gol e acabou derrotado nos pênaltis. Já no Mundial, Luan foi expulso após cometer pênalti na prorrogação se sacramentou a vitória do Chelsea por 2 a 1.

A "cabeça quente" do elenco custou também a chance de chegar à final da Libertadores pela terceira vez consecutiva em 2022. No jogo de volta da semifinal, Murilo foi expulso no fim do primeiro tempo, amargou um empate por 2 a 2 com o Athletico e, pela derrota na ida, acabou eliminado. O Palmeiras vencia por 1 a 0 até o momento do vermelho para o zagueiro.

As expulsões em mata-mata na era Abel

Libertadores 2020: Lucas Lima, aos 51 minutos do segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Libertad pela ida das quartas de final.

Copa do Brasil 2020: Luan, aos 19 minutos do segundo tempo da vitória por 1 a 0 com o Grêmio pela ida da final.

Recopa Sul-Americana 2021: Viña, aos 23 minutos do segundo tempo da derrota por 2 a 1 para o Defensa y Justícia pelo jogo de volta da final. Palmeiras amargou o vice nos pênaltis.

Paulistão 2021: Zé Rafael, aos 51 minutos do segundo tempo da vitória por 2 a 0 contra o Corinthians pela semifinal.

Mundial 2021: Luan, aos 21 minutos do segundo tempo da prorrogação na derrota por 2 a 1 para o Chelsea na final.

Libertadores 2022: Danilo, aos 29 minutos do primeiro tempo, e Gustavo Scarpa, aos 38 minutos do segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Atlético-MG pela volta das quartas de final. Palmeiras avançou nos pênaltis.

Libertadores 2022: Murilo, aos 48 minutos do primeiro tempo do empate em 2 a 2 com o Athletico pela volta semifinal. Palmeiras eliminado pela combinação de resultados.

Copa do Brasil 2023: Abel Ferreira, aos 31 minutos do segundo tempo em em derrota por 1 a 0 para o Fortaleza pela volta das oitavas de final. Avançou pela combinação de resultados.

Copa do Brasil 2024: Abel Ferreira, aos 38 minutos do segundo tempo em vitória por 1 a 0 na volta das oitavas contra o Flamengo. Eliminado pela combinação de resultados.

Paulistão 2025: Abel Ferreira, aos 28 minutos do segundo tempo, e Marcelo Lomba, aos 49 minutos do segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Corinthians, pela volta da final. Palmeiras amargou o vice.

Copa do Mundo de Clubes 2025: Gustavo Gómez, aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação da vitória por 1 a 0 contra o Botafogo pelas oitavas de final.

Copa do Brasil 2025: Aníbal Moreno, aos 15 minutos do primeiro tempo, e Emi Martínez, aos 51 minutos do segundo tempo da derrota por 2 a 0 para o Corinthians pela volta das oitavas de final.