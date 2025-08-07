Palmeiras: Abel ficou chateado com xingamentos da torcida, diz Latif
Abel Ferreira ficou chateado por ter sido xingado pela torcida no Palmeiras na eliminação da Copa do Brasil contra o Corinthians no Allianz Parque, informou o repórter Flavio Latif no De Primeira.
Eu apurei que a palavra ingratidão surge no entorno do Abel. O Palmeiras conquistou diversos títulos com Abel, e no entendimento do clube e da comissão técnica a torcida deveria abraçar, em vez de colocar mais lenha na fogueira.
O que eu ouvi é que o Abel não gostou nem um pouco de ser xingado ontem no Allianz Parque -- ele está bem chateado com essa situação.
Flavio Latif
Segundo o repórter, pela primeira vez Abel viu o estádio se voltar contra ele, e não apenas a Mancha Verde.
As críticas surgiram no setor da organizada, como tem acontecido desde o final do ano passado. Só que dessa vez a gente ouviu um coro maior em cima do Abel, houve muitos xingamentos também no anel superior.
Flavio Latif
Xingado pela torcida no Allianz, Abel ironizou aplaudindo à beira de campo, mas depois contemporizou com as críticas na entrevista coletiva.
