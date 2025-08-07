Onde vai passar Vasco x CSA pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Topo

Vegetti celebra gol do Vasco Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

07/08/2025 15h00

Vasco e CSA duelam na noite de hoje, às 20h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Confronto segue indefinido após empate no jogo de ida. Vasco e CSA ficaram no 0 a 0 no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Quem vencer avança às quartas da Copa do Brasil. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Vasco sofre pressão após sequência negativa. Sem vencer há quatro rodadas no Brasileirão, o Cruz-Maltino entrou na zona de rebaixamento após a derrota por 3 a 2 para o Mirassol.

CSA tenta embalar na Série C. A equipe venceu apenas um dos últimos cinco jogos, mas ganhou confiança ao bater o Botafogo-PB por 2 a 1.

Vasco x CSA -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 7 de agosto, às 20h (de Brasília)
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

