Onde vai passar João Fonseca x Yunchaokete em Cincinnati? Como assistir ao vivo

João Fonseca após a derrota na estreia em Toronto Imagem: Reprodução/Instagram/joaoffonseca
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

07/08/2025 09h58

João Fonseca faz sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, contra o chinês Bu Yunchaokete, hoje (7), não antes das 12h (de Brasília).

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

João Fonseca é o atual 49º no ranking da ATP e volta às quadras após uma eliminação frustrante na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto. Se avançar, o brasileiro enfrenta o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, atual número 19 do mundo.

Adversário de João na estreia de hoje, Bu Yunchaokete é o atual 76 do ranking da ATP e não conquistou nenhum título no circuito.

João Fonseca x Bu Yunchaokete -- Masters 1000 de Cincinnati

  • Data e hora: 7 de agosto, não antes das 12h (de Brasília)
  • Local: Cincinnati, Estados Unidos
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

