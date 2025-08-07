Onde vai passar João Fonseca x Yunchaokete em Cincinnati? Como assistir ao vivo
João Fonseca faz sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, contra o chinês Bu Yunchaokete, hoje (7), não antes das 12h (de Brasília).
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
João Fonseca é o atual 49º no ranking da ATP e volta às quadras após uma eliminação frustrante na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto. Se avançar, o brasileiro enfrenta o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, atual número 19 do mundo.
Adversário de João na estreia de hoje, Bu Yunchaokete é o atual 76 do ranking da ATP e não conquistou nenhum título no circuito.
João Fonseca x Bu Yunchaokete -- Masters 1000 de Cincinnati
- Data e hora: 7 de agosto, não antes das 12h (de Brasília)
- Local: Cincinnati, Estados Unidos
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)