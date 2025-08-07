Onde vai passar CRB x Cruzeiro pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

CRB e Cruzeiro entram em campo hoje, às 21h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió (AL), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Cruzeiro e CRB empataram na ida. Quem vencer avança às quartas da Copa do Brasil. Novo empate leva a disputa para os pênaltis.

Raposa retomou a confiança. Depois de dois jogos sem vencer, o time mineiro superou o Botafogo por 2 a 0 fora de casa e chega embalado para o confronto decisivo.

CRB tenta reação após novo tropeço na Série B. A equipe venceu apenas uma das últimas cinco partidas e ocupa a 12ª colocação. Na última rodada, perdeu por 3 a 2 para a Chapecoense.

