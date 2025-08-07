'Não é hora de bancar o herói', diz brasileiro líder do Mundial de Surfe

A última etapa da temporada regular do Mundial de Surfe começa nesta quinta-feira, em Teahupoo, no Taiti, com Yago Dora liderando o ranking e estreando a lycra amarela de número 1 do mundo.

Já classificado para o WSL Finals, o brasileiro tenta segurar a ponta para chegar à decisão do título mundial em Fiji com a vantagem de disputar menos baterias - mas isso não significa se arriscar mais do que o necessário em uma das ondas mais perigosas do planeta.

Em entrevista coletiva, Yago falou sobre o momento especial na carreira e a tensão que envolve a etapa taitiana, explicando sua escolha para evitar riscos desnecessários - como, por exemplo, encarar as ondas gigantes que quebraram durante a semana por lá.

Tem uma tensão a mais nessa altura do campeonato. Sei que tenho minha vaga garantida e tenho planos maiores lá na frente, do que ficar tentando bancar o herói nas sessões de freesurfe, me jogando e fazendo a onda do dia Yago Dora, ao UOL

Mentalmente pronto

Yago vive melhor momento da carreira Imagem: Emma Sharon/World Surf League

Yago contou que entrou no mar para sentir a movimentação das ondas, mesmo sem surfar, como forma de se preparar mentalmente para a etapa.

"Ontem, eu entrei na água, para olhar ali de dentro, sentir as ondas, o movimento do mar, já meio que me visualizando no mar, o posicionamento que gostaria de estar. Eu já surfei alguns mares grandes aqui em Teahupoo, consigo me visualizar bem ali. Mesmo só do barco tive uma noção boa."

Sem pressão

O brasileiro ainda reforçou que o foco agora é apenas nas baterias, evitando qualquer exposição antes da hora.

Tem uma atenção redobrada, sim. Claro que tem a pressão de manter a liderança, mas, ao mesmo tempo, vejo pelo lado de não ter pressão para lutar pela minha vaga no Finals, isso já está garantido, pelo menos entre os três primeiros do ranking. Essa pressão não está em mim Yago Dora

1ª vez líder

Yago Dora luta para manter liderança Imagem: Pat Nolan/WSL

Esta será a primeira vez de Yago competindo com a lycra amarela, que identifica o número 1 do mundo no ranking. Ele se disse motivado pela estreia simbólica e por estar em um lugar onde se sente confortável.

"Estou muito animado para estrear a lycra amarela. É um momento muito especial, um momento muito bom para assumir a liderança, pensando nas duas últimas etapas, em Teahupoo e em Fiji, que são ondas que me identifico muito, que encaixam com meu surfe."

O WSL Finals acontece no fim de agosto, em Fiji, com os cinco melhores do ranking brigando pelo título mundial. Será a primeira vez de Yago Dora na disputa decisiva.