Mundial chega ao palco do bronze olímpico e da foto icônica, mas sem Medina

Foto icônica de Medina nas Olimpíadas de Paris Imagem: Jerome BROUILLET / AFP
do UOL

Guilherme Dorini

Colaboração para o UOL

07/08/2025 05h30

A temporada regular do Mundial de Surfe da WSL chega ao seu último capítulo, e o palco da vez é tão simbólico quanto brutal: Teahupoo, no Taiti. Com janela aberta até o dia 16 de agosto, a etapa decisiva antes do WSL Finals carrega um peso especial — principalmente para os brasileiros.

Além de Italo Ferreira, atual campeão do evento, foi lá que Gabriel Medina protagonizou dois dos momentos mais marcantes do ano passado: a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris e, claro, a imagem icônica dele voando após pegar uma das melhores ondas da competição, tida como uma das fotos mais simbólicas de toda a Olimpíada.

Mas desta vez, Medina não estará por lá.

Medina é desfalque

O brasileiro Gabriel Medina é considerado um dos especialistas de Teahupoo - Beatriz Ryder/World Surf League via Getty Imag - Beatriz Ryder/World Surf League via Getty Imag
Imagem: Beatriz Ryder/World Surf League via Getty Imag

Medina começou 2025 de fora do Mundial. Uma lesão no ombro o afastou das competições logo antes do início da temporada e exigiu cirurgia, fisioterapia e um processo de reabilitação que tomou boa parte do primeiro semestre.

Em maio, no entanto, já recuperado e surfando, o tricampeão mundial manifestou seu desejo de voltar à ativa justamente em sua etapa favorita — e pediu à WSL um wildcard (convite) para competir em Teahupoo.

É uma prática comum no surfe profissional: atletas fora do ranking ou lesionados costumam solicitar convites pontuais para etapas específicas. No caso de Medina, fazia sentido.

Ele tem um histórico respeitável na onda taitiana: duas vitórias, quatro vice-campeonatos e uma medalha olímpica.

Mas o convite não veio, mesmo sendo um dos surfistas mais influentes do mundo e uma das maiores atrações para o público, especialmente em uma onda como Teahupoo, onde poucos brilham tanto quanto ele.

Posição da WSL

A entidade foi clara ao dizer que só liberaria o wildcard caso surgisse uma vaga por lesão, já que os outros dois convites já tinham destino - um para Kauli Vaast, campeão olímpico, e outro para o vencedor de uma triagem local.

Então, o brasileiro Alejo Muniz anunciou que não conseguiria estar presente por conta de uma lesão. Parecia o encaixe perfeito para Medina. Só que já era tarde demais, e Gabriel acabou recusando por estar em cima da hora.

Todo mundo perde

Medina posa com a medalha de bronze - Ben Thouard / POOL / AFP - Ben Thouard / POOL / AFP
Imagem: Ben Thouard / POOL / AFP

A ausência do tricampeão mundial deixa um gosto amargo — especialmente para quem entende o significado de Medina em Teahupoo. Ele não é apenas competitivo ali. Ele redefine o que é possível naquela onda e sua conexão com o local transcende resultados.

Para a WSL, a ausência significa menos um nome de peso na disputa por uma das etapas mais aguardadas do Tour.

Para o público, a expectativa de ver um dos principais especialistas em ondas pesadas atuando em Teahupoo se transforma em frustração. Já para Medina, fica adiado o retorno a um palco onde costuma entregar grandes apresentações.

