Memphis tira onda e publica vídeo com porco enjaulado após Derby; assista

Memphis Depay tirou onda com o Palmeiras nesta quinta-feira, no dia seguinte à vitória do Corinthians sobre o rival por 2 a 0, no Allianz Parque, resultado que classificou o time às quartas de final da Copa do Brasil.

O atacante postou um vídeo em sua conta no Instagram encarando a escultura de um porco, popularmente apontado como mascote do Alviverde. O animal aparece enjaulado. Assista abaixo:

Apesar da classificação, o holandês deixou o Allianz Parque com um problema. Memphis teve constatada uma lesão de grau 2 na coxa direita e deve desfalcar o Timão por, no mínimo, um mês.

O Corinthians já havia vencido o jogo de ida do confronto, na Neo Química Arena, por 1 a 0, com gol do camisa 10. Nesta quarta, a equipe contou com a expulsão precoce de Aníbal Moreno para ampliar a vantagem com os tentos de Matheus Bidu e Gustavo Henrique.

O Timão ainda não conhece o seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil. Os duelos serão definidos através de sorteio, que será realizado pela CBF na próxima terça-feira, às 10h (de Brasília).

Antes disso, a equipe de Dorival Júnior vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, o time enfrenta o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada do torneio. A bola rola a partir das 20h.

Já o Palmeiras recolhe os cacos e volta a campo neste domingo, diante do Ceará, pela mesma competição. A partida está agendada para as 16h (de Brasília), no Allianz Parque.