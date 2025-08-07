Memphis tem lesão de grau 2 detectada, e Carrillo passará por cirurgia no Corinthians

O Corinthians atualizou nesta quinta-feira os quadros clínicos de Memphis Depay e André Carrillo. A dupla deixou o clássico contra o Palmeiras com dores na última quarta-feira, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil.

O caso de Carrillo é o mais grave. O meio-campista teve diagnosticado uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e precisará passar por intervenção cirúrgica nos próximos dias.

Memphis, por sua vez, teve diagnosticada um contusão muscular de grau 2 na coxa direita e já iniciou a recuperação com o departamento de fisioterapia. O clube não divulgou prazo para retorno dos jogadores.

O holandês se lesionou sozinho, no primeiro tempo do Derby. Ele sentiu a coxa em uma arrancada e pediu a troca. O peruano, por sua vez, precisou ser substituído depois de uma dividida com Giay, em que o argentino caiu em cima de sua perna. Já Yuri Alberto, que deixou o campo mancando, não preocupa.

A dupla se junta a Maycon e Hugo, que também estão entregues ao departamento médico do Timão.

Com um elenco curto, Dorival Júnior terá que buscar soluções rápidas para o próximo jogo. O Corinthians já retorna aos gramados na próxima segunda-feira, diante do Juventude, pela 19ª rodada do Brasileirão. O duelo será realizado às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.