Mayke vê duelo difícil do Santos contra o Cruzeiro, mas diz: "Vamos lá para impor nosso jogo"

Novo reforço do Santos, Mayke foi anunciado no último dia 30 de julho. Menos de uma semana depois, o lateral direito já teve a oportunidade de estrear com a camisa do Peixe na última segunda-feira, na vitória sobre o Juventude, por 3 a 1, no Morumbis, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após fazer seu primeiro jogo pelo Santos, Mayke já está de olho no próximo compromisso da equipe. O Alvinegro Praiano terá vida complicada pela frente, uma vez que enfrenta o vice-líder Cruzeiro. O lateral reconheceu a dificuldade do embate, mas afirmou que o Peixe tentará impor seu jogo.

"É um jogo difícil, sim. Sabemos que o Cruzeiro está com um elenco muito bom, possui jogadores com muita qualidade. Mas nosso elenco também tem muita qualidade. Cheguei aqui e pude ver que todos que estão aqui vão dar o máximo para conseguir tirar o Santos dessa situação. Vamos lá para impor nosso jogo. Sabemos que vai ser fora de casa, com a torcida deles, no campo deles, mas nada é impossível. Vamos lá para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com os três pontos", projetou o jogador em entrevista à Santos TV.

Mayke estreou pelo Santos no triunfo sobre o Juventude. Ele começou a partida no banco de reservas, mas foi acionado pelo técnico Cleber Xavier ainda no intervalo. O defensor entrou na vaga de Rollheiser e passou a formar uma dobra de laterais com Igor Vinícius.

O novo camisa 2 do Santos celebrou a estreia, mas valorizou ainda mais o resultado, que tirou o Santos da zona de rebaixamento. No momento, o time santista ocupa a 15ª colocação, com 18 pontos.

"Estava muito ansioso por esse momento, para chegar logo o dia da estreia. A gente fica sempre ansioso. Mas o importante dessa estreia era a vitória, né. Conseguir estrear e ajudar o nosso elenco foi muito bom. Agora é seguir com o trabalho para crescer cada vez mais", concluiu o atleta.

Com Mayke à disposição, o Santos volta a campo neste domingo, quando encara o Cruzeiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.