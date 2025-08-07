Maresca compara Estêvão a Palmer no Chelsea, mas avisa: 'Vamos dar tempo e não pressioná-lo'

O técnico Enzo Maresca não esconde sua empolgação com a chegada do atacante Estêvão no Chelsea. O garoto de 18 anos, contratado do Palmeiras e que escolheu seguir com o número 41 que usava no Brasil, treina com os novos companheiros, mas será 'blindado' pelo treinador para uma adaptação ao futebol europeu. O comandante não pensa em queimar o talentoso jovem, comparado ao ídolo Palmer.

"Eu o conheci nos Estados Unidos (durante o Mundial de Clubes) quando jogamos com o Palmeiras. Ele é um jogador fantástico. É muito jovem, um menino alegre e está sempre rindo, típico de um brasileiro, e queremos mantê-lo feliz", afirmou o treinador.

Maresca não escondeu que vai preservar o reforço na abertura da temporada europeia. "Com ele, precisamos prestar um pouco mais de atenção (do que os outros contratados), porque, antes de tudo, ele é de outra parte do mundo e também é muito jovem. Então, precisamos prestar atenção, não pressioná-lo, dar-lhe alegria e tempo", revelou.

O treinador foi além em suas explicações, sem conter seu encanto. "Ele precisa se adaptar e espero que possamos lhe dar minutos para deixá-lo ainda mais feliz. Mas, com certeza, é um jogador talentoso", avaliou, surpreendendo ao dizer onde pode escalar o brasileiro. "Ele pode jogar em qualquer lugar (do ataque), é muito bom."

O treinador ainda comparou Estêvão a Cole Palmer, ídolo da atual equipe e destaque na conquista do Mundial de Clubes dos Estados Unidos sobre o Paris Saint Germain. "Para mim, ele é como o Cole Palmer em termos de posicionamento. Pode jogar por fora, por dentro... Nas cinco posições de ataque, para mim, Estêvão pode jogar em qualquer lugar."

Impressionando nos treinos, Estêvão pode fazer sua estreia oficial pelo Chelsea neste fim de semana. O Chelsea fará dois amistosos em Stanford Bridge, contra Bayer Leverkusen e Milan, e o garoto pode atuar alguns minutos.