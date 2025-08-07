Marcus Buchecha lamenta demissão de algoz em estreia no UFC

Apesar da derrota em sua estreia no UFC, Marcus 'Buchecha' demonstrou empatia ao comentar a inesperada demissão de Martin Buday - seu algoz no card do UFC Abu Dhabi, realizado em 26 de julho. Em entrevista ao site 'MMA Fighting', o multicampeão mundial de jiu-jitsu afirmou ter ficado surpreso e decepcionado com a decisão do Ultimate de não renovar o contrato do eslovaco, que saiu vitorioso por decisão unânime.

Buday, que entrou no confronto com um retrospecto de seis triunfos e apenas uma derrota dentro da organização, teve sua saída oficializada após cumprir o último combate do contrato. Para Buchecha, que já havia treinado com o rival nos tempos de Abu Dhabi, a dispensa foi inesperada - sobretudo pelo bom momento que o europeu vivia na divisão dos pesados.

"Fiquei triste, de verdade. Ele é um cara legal. Já o conhecia de antes - treinamos juntos em Abu Dhabi. Ele ainda era faixa-azul e eu já era faixa-preta, multicampeão mundial. Nos respeitamos muito durante toda a semana da luta. Não havia motivo para cortá-lo, sabe? Ele estava bem ranqueado e todo mundo esperava que seguiria subindo, e acabou sendo dispensado", declarou o brasileiro.

Com o resultado positivo sobre Buchecha, Buday alcançou sua sétima vitória no UFC - uma a menos que o atual campeão da divisão, Tom Aspinall. A campanha sólida indicava uma possível escalada rumo ao topo, mas, na visão do faixa-preta, critérios extraesportivos podem ter influenciado a decisão da organização.

Próximos passos

De olho no futuro, Buchecha revelou que pretende voltar ao octógono entre novembro e dezembro, descartando a participação no UFC Rio, em 11 de outubro, devido ao curto tempo de preparação. O brasileiro segue focado em aprimorar sua transição do jiu-jitsu ao MMA, mas deixou claro que pretende manter sua essência - dentro e fora do cage.

