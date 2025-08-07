Marcos defende Abel após queda do Palmeiras: 'Fácil culpar treinador'

O ex-goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras, defendeu Abel Ferreira após a eliminação do time nas oitavas de final da Copa do Brasil diante do Corinthians, em participação no Fim de Papo.

Marcos disse que Abel é um dos melhores técnicos da história do clube e apontou a perda de jogadores importantes, como Endrick e Estêvão, como um fator para a queda de rendimento recente do time.

Sou fã do Abel. Ele é um dos maiores treinadores da nossa história, se não for o maior. Ele está passando por um momento ruim. O Palmeiras perdeu jogadores importantes — Estêvão, Endrick, Paulinho. E é difícil encontrar reposição à essa altura, dessa qualidade.

O Felipe Anderson e o Veiga, que são mais experientes, não estão passando por um bom momento. E a gente sabe: sempre sobra para o treinador. É mais fácil cobrar o treinador que o time inteiro. Mas a gente tem confiança.

Marcos, em participação Fim de Papo

