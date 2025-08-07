Lucas treina sem restrições e pode reforçar o São Paulo contra o Vitória

Menos de um dia após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo se reapresentou na manhã desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, e iniciou os treinos visando a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), o Tricolor encara o Vitória no Morumbis, em busca da quinta vitória consecutiva na competição nacional. Lucas Moura participou normalmente com o grupo.

O camisa 7 se recuperou de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito.

O elenco foi dividido de acordo com a carga física da última partida. Os jogadores que atuaram por mais tempo contra o Athletico-PR realizaram atividades regenerativas na parte interna, enquanto o restante foi ao gramado para trabalhos de força, fundamentos técnicos e um jogo em campo reduzido.

A principal ausência foi o zagueiro Arboleda. O equatoriano deixou a partida da última quarta-feira com dores na coxa esquerda e, após exames, teve diagnosticada uma lesão no músculo reto femoral. Ele já iniciou tratamento no REFFIS Plus. Além de Arboleda, Hernán Crespo segue com outros importantes desfalques, como Oscar, Calleri, Ryan Francisco, Luiz Gustavo e Wendell.

Início da preparação para o retorno ao #MorumBIS no fim de semana! ? Vitória

?? 09/08 (sábado)

? 1830 ?? Garanta seu ingresso > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/Cu5ODcJQXg ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 7, 2025

Eliminado da Copa do Brasil após perder para o Athletico-PR nos pênaltis, o São Paulo agora concentra suas atenções no Brasileirão. A equipe ocupa a oitava colocação na tabela, com 25 pontos, e atravessa um bom momento: soma quatro vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas.

Após o treino desta quinta, o São Paulo volta a trabalhar na manhã de sexta-feira, novamente no SuperCT, para encerrar a preparação para enfrentar o Vitória no MorumBIS.