Lesão de Arboleda é pior que cair na Copa do Brasil? Comentaristas opinam

Na derrota para o Athletico Paranaense que culminou na eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo ganhou mais um desfalque: Arboleda. Na Live do Clube, Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira debateram o impacto de perder o zagueiro.

Com prazo de recuperação de pelo menos três semana, Arboleda deve ficar fora dos dois jogos contra o Atlético Nacional (COL), pelas oitavas de final da Libertadores, marcados para os dias 12 e 19 de agosto.

Arnaldo: Copa do Brasil deveria ser competição para garotos

O Crespo falou: 'eu lamento mais a lesão do Arboleda que a derrota'. Falou isso depois da eliminação. Não tem o principal jogador do time para as oitavas de final da Libertadores. Fazer futebol no São Paulo essa temporada é uma sucessão de equívocos e correr atrás.

O São Paulo vai contratar um zagueiro até terça-feira. [...] O São Paulo vai ter que contratar um zagueiro na emergência para a Libertadores.

Arnaldo Ribeiro

Renan Teixeira: Era melhor não colocar o Arboleda no jogo

A gente estava falando aqui: 'é melhor recolher o Arboleda'. É melhor perder ele um jogo, contra o Athletico Paranaense ou, agora, cinco? São lógicas do futebol. [...] O único que não entrou no revezamento dos zagueiros foi o Arboleda. Então, Enzo [Díaz], Cédric e Alisson eu não teria colocado nesse jogo. Tem jogador que é melhor perder por um jogo que por um mês.

Renan Teixeira

