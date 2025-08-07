Khamzat Chimaev desmente Caio Borralho e descarta aposentadoria após o UFC 319

Depois de ver seu nome envolvido em especulações sobre uma possível aposentadoria precoce, Khamzat Chimaev veio a público esclarecer os fatos e tranquilizar seus fãs. Em entrevista à 'ESPN' americana, o russo - próximo desafiante ao título peso-médio (84 kg) do UFC - negou os rumores de que estaria cogitando pendurar as luvas caso se torne campeão mundial.

O burburinho sobre o assunto parece ter tido início quando o brasileiro Caio Borralho, rival de divisão e ex-parceiro de treinos de Khamzat, sugeriu que o russo poderia encerrar sua carreira após sua participação no UFC 319. De acordo com o atleta da 'Fighting Nerds', a pressão e os problemas de saúde seriam os principais motivos para uma possível aposentadoria precoce de Chimaev, que já teria uma condição financeira que o permitiria abandonar a carreira - alegação negada por 'Borz'.

"É, eu vi que o Caio (Borralho) falou isso. Não sei onde ele ouviu essas coisas, (mas) eu preciso de dinheiro (risos). Isso não é o suficiente, lutar só por um título. Tomara que eu não me machuque ou algo assim, para que eu possa defender o cinturão ou lutar por outro cinturão em Abu Dhabi (outubro)", afirmou Khamzat.

Khamzat Chimaev vs Dricus du Plessis

Dono de um irretocável cartel de 14 vitórias - 12 delas pela via rápida - e nenhuma derrota, Khamzat Chimaev terá a oportunidade de se sagrar campeão peso-médio do UFC no próximo dia 16 de agosto, quando desafiará o atual detentor do título Dricus du Plessis, na luta principal da edição de número 319, em Chicago (EUA). Para alcançar o seu objetivo, o russo precisará fazer o que nenhum outro rival foi capaz no Ultimate: derrotar o sul-africano, que venceu todos os nove combates disputados por ele no octógono mais famoso do mundo.

