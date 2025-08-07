Topo

Esporte

Khamzat Chimaev desmente Caio Borralho e descarta aposentadoria após o UFC 319

07/08/2025 08h00

Depois de ver seu nome envolvido em especulações sobre uma possível aposentadoria precoce, Khamzat Chimaev veio a público esclarecer os fatos e tranquilizar seus fãs. Em entrevista à 'ESPN' americana, o russo - próximo desafiante ao título peso-médio (84 kg) do UFC - negou os rumores de que estaria cogitando pendurar as luvas caso se torne campeão mundial.

O burburinho sobre o assunto parece ter tido início quando o brasileiro Caio Borralho, rival de divisão e ex-parceiro de treinos de Khamzat, sugeriu que o russo poderia encerrar sua carreira após sua participação no UFC 319. De acordo com o atleta da 'Fighting Nerds', a pressão e os problemas de saúde seriam os principais motivos para uma possível aposentadoria precoce de Chimaev, que já teria uma condição financeira que o permitiria abandonar a carreira - alegação negada por 'Borz'.

"É, eu vi que o Caio (Borralho) falou isso. Não sei onde ele ouviu essas coisas, (mas) eu preciso de dinheiro (risos). Isso não é o suficiente, lutar só por um título. Tomara que eu não me machuque ou algo assim, para que eu possa defender o cinturão ou lutar por outro cinturão em Abu Dhabi (outubro)", afirmou Khamzat.

Khamzat Chimaev vs Dricus du Plessis

Dono de um irretocável cartel de 14 vitórias - 12 delas pela via rápida - e nenhuma derrota, Khamzat Chimaev terá a oportunidade de se sagrar campeão peso-médio do UFC no próximo dia 16 de agosto, quando desafiará o atual detentor do título Dricus du Plessis, na luta principal da edição de número 319, em Chicago (EUA). Para alcançar o seu objetivo, o russo precisará fazer o que nenhum outro rival foi capaz no Ultimate: derrotar o sul-africano, que venceu todos os nove combates disputados por ele no octógono mais famoso do mundo.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Possível lesão de Memphis no Corinthians preocupa Dorival: "Perda considerável"

São Paulo volta a ser assombrado por pênaltis em queda na Copa do Brasil; veja aproveitamento recente

Khamzat Chimaev desmente Caio Borralho e descarta aposentadoria após o UFC 319

Cruzeiro e Vasco encaram pressão por afirmação nos duelos finais das oitavas da Copa do Brasil

Marcus Buchecha lamenta demissão de algoz em estreia no UFC

Crespo pondera sobre escolhas e pede "pés no chão" após eliminação do São Paulo: "Não somos horríveis"

Barros destaca investimento do Palmeiras em reforços e reconhece: "Não estamos conseguindo um rendimento compatível"

Campeã em 2016 no rival, Pardal quer repetir conquista da Copa do Brasil pelo Santos

Classificação ameniza pressão e devolve tranquilidade a Dorival no Corinthians

Imavov dispara contra Caio Borralho antes de luta em Paris: "Vou demoli-lo"

Destaque do Santos, Brazão é o goleiro com mais defesas no Brasileirão