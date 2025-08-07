John rompe negociação com West Ham e segue no Botafogo
O goleiro John, de 29 anos, estava com um acordo encaminhado com o West Ham, da Inglaterra. No entanto, as partes não chegaram a um consenso e, nesta quinta-feira, o atleta confirmou que permanecerá no Botafogo.
"Hoje venho me manifestar junto ao torcedor do Botafogo, que tanto me apoia desde o dia que cheguei aqui. Recebi, sim, uma proposta para deixar o clube e buscar outros sonhos em minha carreira. Pensei junto à minha família e precisei de uns dias para falar com vocês. Sou ser humano e é normal ficar pensativo nestes momentos, mas optamos por seguir vivendo o Botafogo. Nunca falei que queria deixar o clube", escreveu John.
Titular absoluto desde o início de 2024 e um dos destaques nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, o goleiro destacou que o Botafogo é um clube especial em sua carreira."É um clube especial na minha vida, que sou muito grato por tudo o que proporcionou pra mim e pra minha família. É um prazer imenso vestir essa camisa!", continuou.
Vale lembrar que John ficou de fora da lista de relacionados para o jogo de volta contra o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil, e o técnico Davide Ancelotti chegou a agradecer publicamente o goleiro em entrevista coletiva.
"O Botafogo é a minha casa, minha escolha e a decisão acertada por novos sonhos e conquistas que ainda podemos lutar juntos. Ainda é tempo de Botafogo! ?", completou John.
O Fogão volta a campo neste sábado (9), contra o Fortaleza, no Castelão, pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para as 20h30 (de Brasília).