Topo

Esporte

João Fonseca estreia com vitória no Masters 1000 de Cincinnati

07/08/2025 15h31

João Fonseca estreou com vitória no Masters 1000 de Cincinnati, avançando para a segunda rodada do torneio. O brasileiro superou o chinês Yunchaokete Bu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 7/5.

"Jogo difícil, o adversário sacava bem, mas fui me adaptando. Fui me sentindo cada vez mais solto e criando mais confiança. Seguimos lutando, acreditando desde o começo até o final da partida. Feliz com essa primeira rodada", disse Fonseca, em entrevista pós jogo.

João, de 18 anos, vinha de eliminação na estreia do Masters do Canadá, mas mostrou bom desempenho em Wimbledon ao chegar à terceira rodada do torneio de grama mais tradicional do circuito.

Bu Y, de 23 anos, ficou conhecido na última temporada ao alcançar as semifinais do ATP 500 de Beijing, eliminando nomes como Andrey Rublev e Lorenzo Musetti.

Sobre o jogo

No primeiro set, o carioca foi quebrado no sexto game, mas logo devolveu a quebra. Contudo, voltou a perder o serviço quando sacava em 4/5, o que deu a vantagem ao chinês.

A reação veio no segundo set. João conquistou duas quebras e virou dois break points contra para fechar.

O terceiro set foi equilibrado, mas no momento decisivo, Fonseca mostrou paciência para virar um 15/40 no serviço do adversário e, em seguida, confirmar seu saque para fechar o jogo.

Na próxima rodada, João Fonseca enfrenta o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 17º cabeça de chave e atual número 19 do ranking mundial. É a primeira vez que o brasileiro joga em Cincinnati.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Harry Kane perde pênalti, mas Bayern vence amistoso contra Tottenham na Allianz Arena

Onde vai passar CRB x Cruzeiro pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

PVC: Aníbal se desculpou com jogadores do Palmeiras por expulsão no Dérbi

Veja fotos da reapresentação do São Paulo nesta quinta-feira

Arboleda tem lesão muscular diagnosticada e desfalca São Paulo nas oitavas da Libertadores

Lucas treina sem restrições e pode reforçar o São Paulo contra o Vitória

João Fonseca estreia com vitória no Masters 1000 de Cincinnati

Palmeiras: Abel ficou chateado com xingamentos da torcida, diz Latif

Surfe: Italo Ferreira domina estreia em Teahupoo e avança direto às oitavas

Maresca compara Estêvão a Palmer no Chelsea, mas avisa: 'Vamos dar tempo e não pressioná-lo'

Diego Lima explica presença de Charles Do Bronx no UFC Rio: "Pedido 100% dele"