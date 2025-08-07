João Fonseca estreia com vitória no Masters 1000 de Cincinnati

João Fonseca estreou com vitória no Masters 1000 de Cincinnati, avançando para a segunda rodada do torneio. O brasileiro superou o chinês Yunchaokete Bu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 7/5.

"Jogo difícil, o adversário sacava bem, mas fui me adaptando. Fui me sentindo cada vez mais solto e criando mais confiança. Seguimos lutando, acreditando desde o começo até o final da partida. Feliz com essa primeira rodada", disse Fonseca, em entrevista pós jogo.

Joy for Joao ?? pic.twitter.com/HqvuLIH93S ? Cincinnati Open (@CincyTennis) August 7, 2025

João, de 18 anos, vinha de eliminação na estreia do Masters do Canadá, mas mostrou bom desempenho em Wimbledon ao chegar à terceira rodada do torneio de grama mais tradicional do circuito.

Bu Y, de 23 anos, ficou conhecido na última temporada ao alcançar as semifinais do ATP 500 de Beijing, eliminando nomes como Andrey Rublev e Lorenzo Musetti.

Sobre o jogo

No primeiro set, o carioca foi quebrado no sexto game, mas logo devolveu a quebra. Contudo, voltou a perder o serviço quando sacava em 4/5, o que deu a vantagem ao chinês.

A reação veio no segundo set. João conquistou duas quebras e virou dois break points contra para fechar.

O terceiro set foi equilibrado, mas no momento decisivo, Fonseca mostrou paciência para virar um 15/40 no serviço do adversário e, em seguida, confirmar seu saque para fechar o jogo.

Na próxima rodada, João Fonseca enfrenta o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 17º cabeça de chave e atual número 19 do ranking mundial. É a primeira vez que o brasileiro joga em Cincinnati.