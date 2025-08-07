Fonseca se recupera de começo ruim e bate chinês em Cincinnati
João Fonseca entrou na quadra principal do Masters 1000 de Cincinnati pouco afiado e menos agressivo do que o normal. Perdeu o set inicial para o chinês Bu Yunchaokete (23 anos, #76 do mundo) ao cometer 18 erros não forçados, mas recuperou-se a tempo e, no fim, Bu foi apenas um susto. O brasileiro de 18 anos conseguiu a virada e, por 4/6, 6/2 e 7/5, superou seu primeiro obstáculo no torneio americano.
Foi a primeira vitória de Fonseca em um Masters 1000 desde o torneio de Madri. Desde então, o carioca somava três derrotas seguidas nesse nível de evento. Atual #49 do ranking, João tornou-se o mais jovem a ganhar uma partida no Masters de Cincinnati desde 2015. Ele também é o primeiro brasileiro a anotar uma vitória lá desde Thomaz Bellucci, no mesmo ano.
O próximo passo de Fonseca no torneio será enfrentar na segunda rodada o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (#19), que vem em boa fase. Nos últimos dois torneios que disputou, o europeu foi vice-campeão no ATP 500 de Washington e alcançou as oitavas no Masters 1000 de Toronto.
Como aconteceu
O jogo começou parelho, com os dois tenistas confirmando seus serviços sem problemas. No sexto game, porém, Fonseca cometeu três erros não forçados e, quando jogou uma direita na rede, acabou quebrado. O chinês abriu 4/2, mas não conseguiu manter a vantagem. Depois de dois erros do rival, o brasileiro converteu um break point ao atacar com uma ótima esquerda cruzada. Pouco depois, o placar já estava novamente igualado: 4/4. No décimo game, Fonseca viu-se em apuros quando cometeu uma dupla falta e cedeu um set point, mas se salvou quando Bu errou uma direita. Pouco adiantou. O brasileiro errou um slice e, depois, jogou uma direita na rede, dando o game e o set para o chinês: 6/4.
Fonseca voltou melhor para o segundo set e saiu na frente, quebrando o saque de Bu no terceiro game após uma esquerda vencedora na paralela. O brasileiro já se mostrava mais confiante e errava menos (18 erros não forçados no primeiro set contra 13 no segundo), e assim tomava as rédeas da partida. No sétimo game, o carioca conquistou mais uma quebra para abrir 5/2. Em seguida, salvou dois break points e fechou a parcial com um ace: 6/2.
Bu, por sua vez, tinha problemas para encaixar o primeiro serviço. O chinês encaixou só 29% de seus saques no segundo set e, quando a parcial decisiva começou, uma dupla falta deu dois break points ao brasileiro. Bu salvou-se de ambos e venceu o game inicial. Depois disso, jogo seguiu parelho e sem chances de quebra até que Fonseca, agredindo com direitas cruzadas, forçou o chinês a sacar em "iguais" no 11º game. O brasileiro, então, ganhou um rali e teve um novo break point. Quando Bu mandou uma direita na rede, João quebrou e teve a chance de sacar para a vitória. Foi o que ele fez com sucesso.