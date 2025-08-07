Surfe: Italo Ferreira domina estreia em Teahupoo e avança direto às oitavas

Começou nesta quinta-feira, em Teahupoo, a última etapa da temporada regular do Mundial de Surfe da WSL. Conhecido por suas ondas pesadas, o Taiti recebeu a abertura da competição com mar clássico: grandes tubos, muitas vacas e risco alto — um típico dia de por lá.

A primeira bateria do dia colocou Italo Ferreira, Miguel Pupo e Seth Moniz na água, em uma disputa direta por uma vaga nas oitavas de final. Atual campeão da etapa e quarto colocado no ranking, Italo largou na frente com uma performance segura e dominante.

O que aconteceu

Foi o potiguar quem deu início à ação. Em sua primeira tentativa, escolheu bem uma das maiores da série, ficou profundo no tubo e saiu limpo, com controle total. A nota demorou a sair — como costuma acontecer com a primeira onda do campeonato — mas veio justa: 7,50.

Na sequência, Miguel tentou encaixar sua primeira, mas acabou engolido pelo foam ball, a bola de espuma que se forma dentro do tubo. Seth Moniz também caiu na sua abertura, mas se recuperou pouco depois com um belo tubo finalizado na baforada, ganhando 7,27 dos juízes.

Italo manteve o ritmo e voltou ao ataque com mais um tubo bem executado, desta vez em uma onda intermediária. Acelerando por dentro e saindo com controle, anotou 7,03. Miguel finalmente completou sua primeira onda válida, uma intermediária que rendeu 5,00.

Mas o dia era mesmo de Italo. O campeão olímpico encontrou mais uma bomba e mostrou precisão para dominar a linha do tubo e sair limpo mais uma vez. A nota: 7,40, suficiente para selar a vitória com folga e garantir a vaga direta nas oitavas.

Miguel Pupo e Seth Moniz agora disputam a repescagem.

Rumo ao WSL Finals

A vitória na estreia é um passo importante para Italo Ferreira, que busca confirmar sua vaga no WSL Finals, que acontece no fim deste mês em Fiji.

Para depender apenas de si, ele precisa chegar à final da etapa taitiana — mas mesmo que pare antes, ainda pode se classificar, dependendo de outros resultados.