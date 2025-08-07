Invicto na Série B pelo Coritiba, Maicon projeta duelo contra a Chapecoense

Disputando sua primeira Série B na carreira, o zagueiro Maicon vive uma fase especial no Coritiba. Contratado em janeiro deste ano, o experiente jogador de 36 anos é uma das referências do elenco comandado pelo técnico Mozart, que, com 38 pontos ganhos, divide a liderança da competição com o Goiás após 20 rodadas, além de ostentar a melhor defesa do torneio.

Em suas 14 partidas nesta edição da segunda divisão, Maicon segue invicto, com nove vitórias e cinco empates, com a impressionante marca de apenas cinco gols sofridos enquanto esteve em campo.

A depender do aproveitamento do Coritiba nos jogos com o camisa 3 em campo, o torcedor do Coxa tem todos os motivos para estar otimista pelo acesso e pelo título. A equipe paranaense conquistou 76,2% dos pontos que disputou. Para efeito de comparação, o melhor aproveitamento da história da Série B na era dos pontos corridos pertence ao Corinthians, que em 2008 foi campeão com 85 pontos e 74% de aproveitamento. Já em 2024, o campeão foi o Santos, que somou 68 pontos, com 59,6% de aproveitamento.

"Estou muito feliz com o que estou vivendo aqui no Coritiba, individual e coletivamente. Me sinto em casa porque vejo um grupo ambicioso, unido e trabalhador. Estamos todos muito comprometidos com os objetivos do clube, de voltar à elite do futebol brasileiro. O nosso jogo contra o Vila Nova comprova isso, mas não podemos ter nenhum tipo de acomodação", destacou Maicon, se referindo à vitória por 2 a 1 sobre a equipe goiana, fora de casa, na última rodada, em que o Coritiba atuou desde os 30 minutos do primeiro tempo com um homem a menos.

Nesta sexta-feira, o desafio será no Couto Pereira, contra a Chapecoense, atual quarta colocada com 33 pontos. Além de ser um duelo direto na parte de cima da tabela, a partida marca o reencontro com o adversário do primeiro jogo de Maicon na Série B. Foi no dia 12 de abril, em Chapecó, na vitória do Coritiba. Na ocasião, o camisa 3 foi acionado ainda no primeiro tempo para substituir Bruno Melo, que deixou o campo lesionado.

"A Chapecoense é uma das melhores equipes da competição, e também está lutando intensamente no G4 desde o início. Conseguimos vencer no primeiro turno, mas sabemos que não será um jogo nada fácil. Precisamos levar a campo a mesma postura que demonstramos lá contra o Vila Nova e, com o apoio do nosso torcedor, confio que vamos conquistar mais um resultado positivo na nossa casa", finalizou Maicon.