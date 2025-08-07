Inter se reapresenta após eliminação e abre preparação para pegar o Bragantino

Nesta quinta-feira, após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Internacional iniciou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 19ª rodada do Brasileiro. A partida está marcada para sábado, às 18h30 (de Brasília), no Cicero de Souza Marques.

Os jogadores que iniciaram a partida diante do Fluminense na noite de quarta-feira permaneceram na academia para realizar exercícios físicos. Enquanto os outros atletas foram a campo para treino técnico e tático sob o comando de Roger Machado.

? Equipe treinou nesta tarde, dando início na preparação para o duelo em Bragança Paulista. Colorado enfrenta o Bragantino, no sábado, pelo Brasileirão. pic.twitter.com/C8flk0nfnX ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 7, 2025

O elenco volta a treinar na manhã desta sexta-feira e encerra a preparação para o duelo com o Bragantino. À tarde, a delegação viaja rumo ao interior de São Paulo.

Em 13º lugar, com 21 pontos, o Inter vem de uma derrota no Brasileirão contra o São Paulo e busca a reabilitação diante do Bragantino, que não vence há cinco jogos pelo torneio, ocupando a sexta posição, com 27 pontos.