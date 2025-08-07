Topo

Esporte

Inter se reapresenta após eliminação e abre preparação para pegar o Bragantino

07/08/2025 19h14

Nesta quinta-feira, após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Internacional iniciou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 19ª rodada do Brasileiro. A partida está marcada para sábado, às 18h30 (de Brasília), no Cicero de Souza Marques.

Os jogadores que iniciaram a partida diante do Fluminense na noite de quarta-feira permaneceram na academia para realizar exercícios físicos. Enquanto os outros atletas foram a campo para treino técnico e tático sob o comando de Roger Machado.

O elenco volta a treinar na manhã desta sexta-feira e encerra a preparação para o duelo com o Bragantino. À tarde, a delegação viaja rumo ao interior de São Paulo.

Em 13º lugar, com 21 pontos, o Inter vem de uma derrota no Brasileirão contra o São Paulo e busca a reabilitação diante do Bragantino, que não vence há cinco jogos pelo torneio, ocupando a sexta posição, com 27 pontos.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Estacionamento da Arena: Corinthians recebe seis propostas e avalia condições

Jogadoras da WNBA cobram prisão e maior segurança após objetos sexuais serem atirados na quadra

Camisa do São Paulo tem erro em homenagem a Rogério Ceni? Entenda

John rompe negociação com West Ham e segue no Botafogo

Como Vitinho pode ser utilizado no esquema de Dorival Júnior no Corinthians

São Paulo vai à CBF cobrar áudio do VAR durante expulsão de Rafael contra Athletico-PR

Coritiba x Chapecoense: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Série B

São Paulo pode negociar Lucas Ferreira por R$ 60 mi; Cruzeiro tem interesse

Transmissão ao vivo de CRB x Cruzeiro pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Bahia lança seu novo terceiro uniforme; veja galeria de fotos

Invicto na Série B pelo Coritiba, Maicon projeta duelo contra a Chapecoense