Raphinha e Vini Jr são indicados à Bola de Ouro; veja lista
A revista francesa France Football divulgou hoje os indicados à Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador do mundo na última temporada. A premiação acontece em 22 de setembro, em Paris (FRA).
O que aconteceu
Raphinha e Vinicius Jr são os representantes brasileiros na briga pelo título de melhor do mundo. Os dois buscam o primeiro troféu da France Football. Vini recebeu apenas o The Best, entregue pela Fifa.
O PSG, atual campeão da Champions, dominou a lista com nove indicados. Ao todo, 30 jogadores concorrem à Bola de Ouro.
No feminino, Marta e Amanda Gutierres representam o Brasil. A atacante do Palmeiras foi indicada pela primeira vez, enquanto a camisa 10 — eleita seis vezes melhor do mundo pela Fifa — foi lembrada pela terceira vez.
Além disso, Estêvão foi indicado à melhor jogador sub-21 e disputará com o atual campeão Lamine Yamal (Barcelona). Ele foi o único brasileiro na lista com 10 concorrentes ao Troféu Kopa.
O Brasil também tem representantes nas disputas por time do ano (Botafogo), melhor goleiro (Alisson, do Liverpool) e técnico de futebol feminino (Artur Elias, seleção feminina). Todas as indicações foram anunciadas na manhã de hoje.
Veja os indicados à Bola de Ouro
- Ousmane Dembelé (PSG)
- Donnarumma (PSG)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Désiré Doué (PSG)
- Denzel Dumfries (Inter de Milão)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Viktor Gyokeres (Sporting CP)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão)
- Scott Mctominay (Napoli)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- João Neves (PSG)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Raphinha (Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Virgil Van Dijk (Liverpool)
- Vinicius Jr (Real Madrid)
- Mohameb Salah (Liverpool)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
- Vitinha (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Veja as indicadas à Bola de Ouro
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Aitana Bonmatí (Barcelona)
- Sandy Baltimore (Chelsea)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Klara Buhl (Bayern de Munique)
- Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit)
- Steph Catley (Arsenal)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
- Emily Fox (Arsenal)
- Cristiana Girelli (Juventus)
- Esther Gonzalez (Gotham FC)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Pernille Harder (Bayern de Munique)
- Lindsey Heaps (Lyon)
- Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
- Marta (Orlando Pride)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Clara Mateo (Paris FC)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
- Caroline Weir (Real Madrid)
- Leah Williamsom (Arsenal)