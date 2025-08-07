Topo

Raphinha e Vini Jr são indicados à Bola de Ouro; veja lista

Vinicius Junior e Raphinha são indicados à Bola de Ouro - Kevin Langley/Icon Sportswire via Getty Images
Vinicius Junior e Raphinha são indicados à Bola de Ouro Imagem: Kevin Langley/Icon Sportswire via Getty Images
Do UOL, em São Paulo

07/08/2025 10h28

A revista francesa France Football divulgou hoje os indicados à Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador do mundo na última temporada. A premiação acontece em 22 de setembro, em Paris (FRA).

O que aconteceu

Raphinha e Vinicius Jr são os representantes brasileiros na briga pelo título de melhor do mundo. Os dois buscam o primeiro troféu da France Football. Vini recebeu apenas o The Best, entregue pela Fifa.

O PSG, atual campeão da Champions, dominou a lista com nove indicados. Ao todo, 30 jogadores concorrem à Bola de Ouro.

No feminino, Marta e Amanda Gutierres representam o Brasil. A atacante do Palmeiras foi indicada pela primeira vez, enquanto a camisa 10 — eleita seis vezes melhor do mundo pela Fifa — foi lembrada pela terceira vez.

Além disso, Estêvão foi indicado à melhor jogador sub-21 e disputará com o atual campeão Lamine Yamal (Barcelona). Ele foi o único brasileiro na lista com 10 concorrentes ao Troféu Kopa.

O Brasil também tem representantes nas disputas por time do ano (Botafogo), melhor goleiro (Alisson, do Liverpool) e técnico de futebol feminino (Artur Elias, seleção feminina). Todas as indicações foram anunciadas na manhã de hoje.

A cerimônia de entrega da Bola de Ouro acontece em 22 de setembro, em Paris (França).

Veja os indicados à Bola de Ouro

  • Ousmane Dembelé (PSG)
  • Donnarumma (PSG)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Denzel Dumfries (Inter de Milão)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Viktor Gyokeres (Sporting CP)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Harry Kane (Bayern de Munique)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  • Robert Lewandowski (Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milão)
  • Scott Mctominay (Napoli)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • João Neves (PSG)
  • Pedri (Barcelona)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Michael Olise (Bayern de Munique)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabián Ruiz (PSG)
  • Virgil Van Dijk (Liverpool)
  • Vinicius Jr (Real Madrid)
  • Mohameb Salah (Liverpool)
  • Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
  • Vitinha (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona)

Veja as indicadas à Bola de Ouro

  • Lucy Bronze (Chelsea)
  • Barbra Banda (Orlando Pride)
  • Aitana Bonmatí (Barcelona)
  • Sandy Baltimore (Chelsea)
  • Mariona Caldentey (Arsenal)
  • Klara Buhl (Bayern de Munique)
  • Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit)
  • Steph Catley (Arsenal)
  • Melchie Dumornay (Lyon)
  • Temwa Chawinga (Kansas City Current)
  • Emily Fox (Arsenal)
  • Cristiana Girelli (Juventus)
  • Esther Gonzalez (Gotham FC)
  • Caroline Graham Hansen (Barcelona)
  • Patri Guijarro (Barcelona)
  • Amanda Gutierres (Palmeiras)
  • Hannah Hampton (Chelsea)
  • Pernille Harder (Bayern de Munique)
  • Lindsey Heaps (Lyon)
  • Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
  • Marta (Orlando Pride)
  • Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
  • Ewa Pajor (Barcelona)
  • Clara Mateo (Paris FC)
  • Alessia Russo (Arsenal)
  • Claudia Pina (Barcelona)
  • Alexia Putellas (Barcelona)
  • Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
  • Caroline Weir (Real Madrid)
  • Leah Williamsom (Arsenal)

