Imavov dispara contra Caio Borralho antes de luta em Paris: "Vou demoli-lo"

Escalado para enfrentar Caio Borralho na luta principal do UFC Paris, em 6 de setembro, Nassourdine Imavov não poupou palavras ao projetar o confronto. De olho em uma futura disputa de cinturão, o russo naturalizado francês garantiu que é o atleta mais completo do duelo e prometeu uma atuação dominante diante do brasileiro.

Embalado por quatro triunfos consecutivos sobre nomes do top 10 dos médios, incluindo Jared Cannonier e Israel Adesanya, Imavov afirmou, em entrevista ao 'MMA Junkie', que está pronto para brilhar diante da torcida 'em casa'. Além disso, criticou o estilo conservador do atleta da equipe 'Fighting Nerds', mas garantiu que conseguirá transformar o embate em um espetáculo.

"É muito simples: eu sou um lutador completo. Se a luta tiver que ir para o chão, vai para o chão. Vou recebê-lo lá. Se for em pé, melhor ainda - vou demoli-lo. A verdade é que não falo muito, mas quando entro no octógono, quero entregar um verdadeiro show para os fãs. Ele só quer vencer de qualquer jeito, mesmo que seja uma luta estranha, sem graça. Esse não é meu estilo. Para mim, é importante mostrar que até com um lutador 'chato' eu consigo fazer uma luta espetacular", declarou.

Eliminatória

Apesar das críticas, o francês afirmou estar totalmente focado no compromisso em Paris. Segundo ele, uma vitória o colocaria diretamente na rota pelo cinturão dos médios (84 kg) do UFC - cenário que vale também para o oponente. Caso 'The Natural', como o brasileiro é chamado, saia vencedor, pode ser ele o próximo desafiante ao título da categoria.

