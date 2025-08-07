Topo

Kane perde pênalti, mas aplica lei do ex, e Bayern goleia Tottenham

Kane comemora gol marcado pelo Bayern de Munique contra o Tottenham em amistoso - picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I
07/08/2025 16h05

O Bayern de Munique goleou o Tottenham por 4 a 0 em amistoso de pré-temporada disputado hoje, na Allianz Arena, em Munique. Harry Kane, ex-jogador dos Spurs e autor de um dos gols da partida, perdeu um pênalti. Coman, Lennart Karl e Kusi-Asare também balançaram as redes para os bávaros.

Gols da partida

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Harry Kane abriu o placar para o Bayern. O atacante recebeu belo lançamento de Michael Olise e finalizou sem dar chances de defesa para o goleiro do Tottenham.

Pouco depois, os bávaros tiveram a chance de ampliar o placar em cobrança de pênalti. Kane foi para a bola, mas mandou ela para longe do gol depois de escorregar no gramado.

Na segunda etapa, Konrad Laimer conseguiu roubar a bola dos Spurs. Kingsley Coman recebeu, cortou para dentro e bateu forte de esquerda, marcando o segundo gol do Bayern. O francês já havia tentado marcar no primeiro tempo, mas não conseguiu confirmar.

O terceiro e o quarto gol do time alemão foram marcados por Lennart Karl e Kusi-Asare, aos 74 e 80 minutos de jogo, respectivamente.

Próximos confrontos

Este foi o último amistoso do Tottenham antes da estreia oficial na temporada, que está marcada para o dia 13 de agosto, quando enfrenta o PSG pela Supercopa da Uefa. Em seis amistosos disputados na pré-temporada, os Spurs venceram apenas dois: contra Reading e Arsenal.

Já o Bayern ainda tem mais um teste pela frente, contra o Grasshoppers, da Suíça, no dia 12 de agosto. A primeira partida oficial da equipe será contra o Stuttgart, pela Supercopa da Alemanha, no dia 16.

