Guilherme treina com o grupo, e Santos segue preparação para enfrentar o Cruzeiro

Na manhã desta quinta-feira, o Santos deu sequência à preparação para o duelo contra o Cruzeiro, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um retorno importante, o elenco santista fez sua segunda sessão de treinos visando o embate.

O atacante Guilherme treinou normalmente junto aos demais companheiros nesta quinta-feira. O camisa 11 se recuperou de uma lesão corto-contusa no tornozelo direito e, caso reúna condições, deve ficar à disposição para a partida contra o Cruzeiro.

No CT Rei Pelé, com Guilherme, o treinador Cleber Xavier e sua comissão técnica comandaram uma atividade técnica, além de um trabalho tático.

Para o confronto diante do Cruzeiro, o Santos terá o retorno de Tomás Rincón, que cumpriu suspensão contra o Juventude. Em contrapartida, o Peixe ainda não deve poder contar com o zagueiro João Basso (lesão muscular na coxa esquerda) e com o volante Willian Arão (edema na panturrilha direita).

O elenco santista ainda tem mais dois dias de preparação para o embate. No sábado, após o treino pela manhã, a delegação viaja à Belo Horizonte. O Peixe visita o Cruzeiro neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

Cleber Xavier está pressionado no comando do Santos. O Alvinegro Praiano até chegou a vencer o Juventude na última segunda-feira, mas a atuação da equipe foi considerada abaixo do esperado. O time gaúcho finalizou 20 vezes e só não marcou mais gols por conta da boa atuação de Gabriel Brazão.

Apesar da pressão, o Santos respirou e deixou a zona de rebaixamento com a vitória sobre o Juventude no Morumbis. O Peixe figura na 15ª posição do Brasileirão, com 18 pontos. Do outro lado, a Raposa é a vice-líder da competição, com 37 pontos conquistados.