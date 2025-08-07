Topo

Esporte

Grêmio intensifica preparação para enfrentar o Sport no Brasileirão

07/08/2025 16h12

Na manhã desta quinta-feira, o Grêmio se apresentou no CT Luiz Carvalho e intensificou a preparação para o duelo com o Sport, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para domingo, às 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Antes dos trabalhos com bola, o elenco gremista realizou corrida, alongamentos e exercícios físicos. Em seguida, sob o comando dos preparadores Flávio de Oliveira e Rogerio Dias, os atletas aprimoraram os passes e trabalharam posse de bola em círculos, com limite de toques.

Na segunda metade do treino, o técnico Mano Menezes separou os jogadores que devem começar diante do Sport e comandou o treino, focando em situações reais de jogo.

O Tricolor encerra a preparação para a partida na manhã desta sexta-feira, novamente no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

Situação do Grêmio

Eliminado da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, o Grêmio tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar no segundo semestre deste ano. Na 14ª posição, com 20 pontos, a equipe vem de uma derrota para o Fluminense e busca voltar a vencer, desta vez diante do lanterna Sport, que ainda não venceu no Brasileirão.

