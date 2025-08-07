Topo

Fonseca supera 'nervosismo das estreias' e vence no modo sobrevivência

João fonseca durante sua estria no Masters 1000 de Cincinnati - Reprodução/X/Cincyopen
João fonseca durante sua estria no Masters 1000 de Cincinnati Imagem: Reprodução/X/Cincyopen
Do UOL, em São Paulo

07/08/2025 14h49

João Fonseca oscilou no começo, mas foi se encontrando em quadra e virou sobre o chinês Bu Yunchaokete na primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Após a vitória, o brasileiro de 18 anos comemorou ter se recuperado do "nervosismo das estreias" e aproveitado brechas para levar o set decisivo no estilo "sobrevivência".

Jogo difícil, adversário sacava muito bem, me botando muita pressão. No começo não estava me sentindo muito bem no fundo, sofrendo um pouco, mas fui me adaptando, me sentindo mais solto. Com o saque fui criando confiança e me mantive no jogo.

No 2º set consegui quebrar ele, o que me deu mais confiança, e no terceiro foi mais sobrevivência. Vi a oportunidade no final e aproveitei. Estreias são sempre um pouco mais nervosas. Muito feliz pela forma como evoluí do começo da partida ao final.
João Fonseca

O que aconteceu

O brasileiro de 18 anos conseguiu a virada com parciais de 4/6, 6/2 e 7/5. João pagou caro ao ser quebrado no primeiro set e saiu atrás. No entanto, o carioca se impôs no segundo, manteve a intensidade no terceiro e pontuou em vacilos do adversário para ganhar o confronto de 2h19min de duração.

Ele enfrenta na segunda rodada o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, cabeça de chave 17. A data e o horário da próxima partida ainda serão divulgados.

O torneio em Cincinnati antecede a disputa do US Open, último Grand Slam do ano. No final do mês, Fonseca vai fazer a sua estreia no principal evento norte-americano do circuito.

