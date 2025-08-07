Fluminense abre venda de ingressos para duelo contra o América de Cali
O Fluminense divulgou, nesta quinta-feira, informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o América de Cali, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
O duelo de volta acontece no dia 19 de agosto, uma terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Antes, o Tricolor Carioca tem mais três compromissos: Bahia (fora de casa/Brasileirão), América de Cali (fora de casa/ida das oitavas da Sul-Americana) e Fortaleza (em casa/Brasileirão).
A comercialização dos bilhetes online abrirá nesta quinta-feira, a partir das 20h, para sócios-torcedores dos planos Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol.
A venda seguirá de maneira escalonada, de acordo com o plano do sócio-torcedor. O público geral terá possibilidade de adquirir entradas a partir deste domingo, às 10h, caso ainda haja bilhetes disponíveis. A comercialização online se encerra no dia 16, um domingo, às 10h.
Veja o preço dos ingressos para Fluminense x América de Cali
SETOR SUL
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 22,50
- Arquiba Raiz - R$ 45
- Guerreiro Toda Terra - R$ 54
- Guerreiro - R$ 72
- Leste Raiz - R$ 90
- Inteira - R$ 90
- Meia-entrada - R$ 45
SETOR LESTE INFERIOR?
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz - R$ 15
- Guerreiro Toda Terra - R$ 36
- Guerreiro - R$ 48
- Inteira - R$ 60
- Meia-entrada - R$ 30
SETOR OESTE?
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 37,50
- Arquiba Raiz - R$ 75
- Guerreiro Toda Terra - R$ 90
- Guerreiro - R$ 120
- Leste Raiz - R$ 150
- Inteira - R$ 150
- Meia-entrada - R$ 75
SETOR NORTE
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 10
- Arquiba Raiz - R$ 20
- Guerreiro Toda Terra - R$ 24
- Guerreiro - R$ 32
- Leste Raiz - R$ 40
- Inteira - R$ 40
- Meia-entrada - R$ 20
SETOR MARACANÃ MAIS
*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas
- Maraca+ / Maraca+ Família - R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos - R$ 650
- Inteira - R$ 700
- Meia-entrada - R$ 387,50
SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)
- Inteira - R$ 180
- Meia-entrada - R$ 90