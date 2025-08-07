Topo

Fluminense abre venda de ingressos para duelo contra o América de Cali

07/08/2025 18h55

O Fluminense divulgou, nesta quinta-feira, informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o América de Cali, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O duelo de volta acontece no dia 19 de agosto, uma terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Antes, o Tricolor Carioca tem mais três compromissos: Bahia (fora de casa/Brasileirão), América de Cali (fora de casa/ida das oitavas da Sul-Americana) e Fortaleza (em casa/Brasileirão).

A comercialização dos bilhetes online abrirá nesta quinta-feira, a partir das 20h, para sócios-torcedores dos planos Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol.

A venda seguirá de maneira escalonada, de acordo com o plano do sócio-torcedor. O público geral terá possibilidade de adquirir entradas a partir deste domingo, às 10h, caso ainda haja bilhetes disponíveis. A comercialização online se encerra no dia 16, um domingo, às 10h.

Veja o preço dos ingressos para Fluminense x América de Cali

SETOR SUL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 22,50

- Arquiba Raiz - R$ 45

- Guerreiro Toda Terra - R$ 54

- Guerreiro - R$ 72

- Leste Raiz - R$ 90

- Inteira - R$ 90

- Meia-entrada - R$ 45

SETOR LESTE INFERIOR?

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz - R$ 15

- Guerreiro Toda Terra - R$ 36

- Guerreiro - R$ 48

- Inteira - R$ 60

- Meia-entrada - R$ 30

SETOR OESTE?

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 37,50

- Arquiba Raiz - R$ 75

- Guerreiro Toda Terra - R$ 90

- Guerreiro - R$ 120

- Leste Raiz - R$ 150

- Inteira - R$ 150

- Meia-entrada - R$ 75

SETOR NORTE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 10

- Arquiba Raiz - R$ 20

- Guerreiro Toda Terra - R$ 24

- Guerreiro - R$ 32

- Leste Raiz - R$ 40

- Inteira - R$ 40

- Meia-entrada - R$ 20

SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

- Maraca+ / Maraca+ Família - R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos - R$ 650

- Inteira - R$ 700

- Meia-entrada - R$ 387,50

SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

- Inteira - R$ 180

- Meia-entrada - R$ 90

