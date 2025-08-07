Flamengo empilha jogos com margem de gols apertada e paga na Copa do Brasil

Apesar da proposta ofensiva, o Flamengo acumula uma sequência de jogos com margem mínima no placar — mesmo vencendo a maioria. Na Copa do Brasil, o preço disso foi não conseguir evitar os pênaltis e, consequentemente, a eliminação diante do Atlético-MG.

O que aconteceu

Pós-Mundial de Clubes, o time não tem deslanchado, apesar de ainda sustentar a liderança do Brasileirão.

Na sequência dos oito jogos mais recentes, só no primeiro houve um placar mais "elástico", de 2 a 0, sobre o São Paulo, que seria suficiente para avançar na Copa do Brasil sem depender de pênaltis.

Nos demais, foram quatro vitórias apertadas, por 1 a 0 ou 2 a 1, incluindo a de ontem, que não foi suficiente para a classificação.

Quando o São Paulo perdeu por 2 a 0, o técnico Hernán Crespo chegou a "comemorar" que não enfrentaria todo dia o Flamengo no Maracanã. Mas outros clubes conseguiram neutralizar a efetividade do ataque rubro-negro.

Com pouca margem de gols, o Flamengo fica pelo fio da navalha caso cometa algum erro defensivo na partida.

Desafio vocês a olharem quantas goleadas o Cuca levou nos últimos cinco anos para vocês verem se é fácil jogar contra a defesa do Cuca. Se resume tudo em uma simples frase. Meu time está bem, vão ter jogos melhores e piores. Vão ter desfalques, lesões. Vai jogar uns dias mal e uns dias bem. O importante é saber o que está sendo feito dentro do campo. Filipe Luís, técnico do Flamengo

Jogos do Flamengo após o Mundial (ordem decrescente)

Atlético-MG 0 x 1 Flamengo

Ceará 1 x 1 Flamengo

Flamengo 0 x 1 Atlético-MG

Flamengo 1 x 0 Atlético-MG

Red Bull Bragantino 1 x 2 Flamengo

Fluminense 1 x 0 Flamengo

Santos 1 x 0 Flamengo

Flamengo 2 x 0 São Paulo

O Galo aproveitou

O pulo do gato no caso do Galo foi ter beliscado um erro na saída de bola no jogo de ida. Sofrer 1 a 0 na volta bastou para que as penalidades acontecessem.

O próprio time mineiro já tinha adotado postura bastante defensiva no duelo com o Fla pelo Brasileirão. Perdeu, mas de 1 a 0.

Apesar do cenário, o técnico Filipe Luís rechaça que o Flamengo esteja mal depois do Mundial.

"Essa semana que acompanhei as narrativas que se criam de que o Flamengo está mal depois da Copa do Mundo. Se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resume em uma frase. Isso é um absurdo, uma mentira. O jogo do São Paulo foi completo e dominante. O primeiro tempo do Ceará foi um espetáculo. O primeiro tempo do Santos foi bom. O jogo contra o Fluminense foi controlado. Eles não chutaram no jogo", afirmou o treinador após a eliminação.

A próxima chance de jogar bem é contra o Mirassol, sábado, no Maracanã, pelo Brasileirão.