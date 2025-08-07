Filipe Luís defende Wallace Yan e rebate críticas sobre Flamengo pós Mundial: "Mentira"

O Flamengo se despediu da Copa do Brasil na última quarta-feira, ao perder nos pênaltis para o Atlético-MG, por 4 a 3, depois de vitória por 1 a 0 no tempo normal. O técnico Filipe Luís lamentou a eliminação e rebateu as críticas de que o time tenha voltado mal da Copa do Mundo de Clubes.

A equipe rubro-negra somou cinco vitórias, um empate e duas derrotas após a campanha no Mundial. O treinador ressaltou as partidas contra São Paulo, Ceará, Santos e Fluminense.

"Essa semana eu acompanhei as narrativas que dizem que o Flamengo está mal depois da Copa do Mundo. Se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resume em uma frase: o Flamengo está mal pós Copa do Mundo. Isso é um absurdo, uma mentira. O jogo do São Paulo foi absolutamente completo e dominante. O primeiro tempo do Ceará foi um espetáculo. O primeiro tempo do Santos foi muito bom. O jogo contra o Fluminense foi controlado. Eles não chutaram no gol", disse Filipe Luís, em coletiva após o jogo.

"O meu time está bem. Vão ter jogos melhores e piores, viagens mais longas, desgastes, lesões e desfalques. E o time vai jogar alguns dias muito mal e outros muito bem. O importante é saber o que está sendo feito dentro de campo, e eles sabem. Nunca deixaram de acreditar na ideia. Esse é meu trabalho como treinador, que não se resume a um momento. Quando os resultados positivos não vêm, temos que fechar a boca e trabalhar. É o único caminho que nós temos", completou.

O comandante também explicou pela escolha dos cobradores na disputa de pênaltis e defendeu o jovem Wallace Yan, que desperdiçou sua tentativa, a última do Flamengo. O atacante de 20 anos foi o foco das atenções nos embates contra o Atlético-MG.

"Sobre a disputa de pênaltis, eram os jogadores que batem melhor, os que estavam disponíveis e os que estavam mais confiantes para bater. Eu mesmo já errei em disputa de pênaltis. A linha é muito fina entre a vitória e a derrota. Sinto orgulho dos jogadores que pegaram a bola com coragem para bater", comentou.

"Ele é um jogador que tem muita personalidade. Não se esconde, não se acanha para ninguém. Por mais que tenha sido o foco das atenções, o Lyanco não é santo, o goleiro Everson não é, Hulk... todos eles provocam e entram nessas coisas de jogo de alto nível, ninguém quer perder. E é absolutamente normal. O importante é que não tenha violência. O Atlético-MG venceu nos pênaltis. O Wallace fez uma grande partida, fez tudo que estava no plano de jogo. Incomodou muita a defesa, criou muito espaço, gerou chance. Tem personalidade de bater pênalti com 19, 20 anos. Isso demonstra o futuro que ele tem pela frente", afirmou.

O Flamengo, agora, vira a chave e passa a focar no duelo contra o Mirassol, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está agendada para este sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.