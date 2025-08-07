Filho de Miranda, zagueiro do São Paulo celebra nova convocação à Seleção sub-15

Principal referência defensiva da equipe sub-15 do São Paulo, o zagueiro Lucas Miranda foi convocado pela segunda vez para a Seleção Brasileira. Ele está entre os atletas chamados pelo técnico Guilherme Dalla Déa nesta quinta-feira (7) para um período de treinamentos que acontecerá entre os dias 10 e 20 de agosto na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

"É uma alegria enorme receber essa convocação. Desde a minha lesão, trabalhei muito com a esperança de ter uma nova oportunidade. Espero poder estar com o grupo e aproveitar essa experiência, que será muito especial", declarouLucas Mirands, que atualmente disputa a segunda fase do Campeonato Paulista sub-15.

Invicto na competição, o Tricolor lidera o Grupo 23 com 11 vitórias e três empates em 14 jogos.

Passos do pai

Filho do ex-zagueiro Miranda, capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018 e ídolo do São Paulo e do Atlético de Madrid, Lucas celebrou o retorno à lista de convocados de Dalla Déa. Em junho, ele já havia sido chamado para a disputa da Copa 2 de Julho, mas acabou cortado por conta de uma lesão muscular sofrida poucos dias antes da apresentação do elenco.

"Serão dias muito importantes para mim, de dedicação máxima. Não pude viver a alegria de ser campeão na Copa 2 de Julho e agora quero aproveitar essa nova oportunidade. Sei que é só o primeiro passo, mas quero construir uma história bonita como a que o meu pai fez com a camisa da Seleção", afirmou Lucas.

Em 2024, o defensor foi capitão do São Paulo campeão paulista sub-14 e neste ano, mesmo sendo zagueiro, já anotou seis gols em 11 jogos no Campeonato Paulista sub-15.

Sem poder participar da Copa 2 de Julho, vencida pelo Brasil no mês passado, Lucas Miranda enxerga esse período de treinos como uma etapa essencial para seguir figurando entre os convocados e, quem sabe, disputar uma competição oficial. De acordo com o calendário da Conmebol, a próxima disputa da Seleção sub-15 será a Liga Evolução, torneio equivalente ao Sul-Americano da categoria, e que será realizado em setembro.