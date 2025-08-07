Ferroviária x Amazonas: Veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B

Nesta sexta-feira, a Ferroviária enfrenta o Amazonas na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo é a partir das 19h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Disney + Premium.

Fotos: Luis Miguel Ferreira / Ferroviária SAF

Com uma vitória nos últimos cinco jogos, a Ferroviária busca se recuperar na competição. Com 20 jogos disputados, a Locomotiva está na 15ª posição, com 23 pontos, dois acima da zona de rebaixamento.

Por sua vez, o Amazonas enfrenta uma situação parecida ou até pior. A equipe amazonense é a lanterna na competição com 20 pontos, acumulando três empates nos últimos três jogos.

Prováveis escalações

A Ferroviária volta a contar com alguns jogadores, como Thiago Lopes, Albano e Carlão, trio suspenso na última rodada. Maycon e Erik Nascimento ainda são dúvidas.

A provável escalação da Ferroviária tem: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Thiago Lopes, Ricardinho, Albano e Juninho; Fabrício Daniel e Carlão.

Do lado do Amazonas, Fabiano deve retornar ao time depois de cumprir suspensão na partida recente.

A provável escalação do Amazonas: Renan; Castrillón, Diego Borges, Bruno Ramires e Fabiano; Vásquez, Erick Varão, Joaquín Torres, Zabala e Kevin Ramírez; Gabriel Novaes.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)



Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)



VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)