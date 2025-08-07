Topo

Esporte

Expulsões do Palmeiras na Copa do Brasil podem virar problema no Brasileiro

Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

07/08/2025 12h00

As expulsões do Palmeiras na eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil podem virar dor de cabeça no Brasileirão.

O que aconteceu

Quem levou cartão vermelho? Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e os auxiliares João Martins e Vitor Castanheira.

Como praxe, vermelhos diretos viram processo disciplinar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Se eles forem punidos com algum jogo de gancho, o pagamento é no Brasileirão.

Mas só se houver condenação no tribunal. Suspensões automáticas por cartões, ainda que sejam vermelhos, não passam da Copa do Brasil para o Brasileirão.

No entanto, punições desportivas no STJD, sim, passam a valer na competição subsequente ao término da Copa do Brasil.

Caso André Santos é exemplo

Um caso clássico sobre essa dinâmica é de 2013, quando o lateral-esquerdo André Santos foi expulso na Copa do Brasil, foi punido no STJD e deveria ter cumprido no Brasileirão.

Como isso não aconteceu, o Flamengo perdeu pontos e quase foi rebaixado.

Naquele ano, a Portuguesa também escalou Héverton de forma irregular e foi punida.

O contexto todo livrou o Fluminense da Série B.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Expulsões do Palmeiras na Copa do Brasil podem virar problema no Brasileiro

Flamengo empilha jogos com margem de gols apertada e paga na Copa do Brasil

'Não é hora de bancar o herói', diz brasileiro líder do Mundial de Surfe

Charles Do Bronx anuncia que fará luta principal do UFC Rio

Sorteio das quartas da Copa do Brasil tem data definida; veja dia e horário

Ex-campeã se machuca e Norma Dumont fica sem adversária no UFC

Com vitória desta quarta, Corinthians iguala retrospecto contra o Palmeiras no Allianz Parque

Wallace Yan foi 'mascarado'? Casão detona postura de cria do Flamengo

Estêvão mantém no Chelsea número de camisa utilizado no Palmeiras

Vini Jr e Raphinha são indicados a melhor do mundo e Brasil tem oito candidatos na Bola de Ouro

Resultados e mudança de postura de técnico do sub-20 incomodam diretoria do São Paulo