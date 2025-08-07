Ex-campeã se machuca e Norma Dumont fica sem adversária no UFC

A novela sobre o próximo compromisso de Norma Dumont no octógono do Ultimate ganhou um novo capítulo. Sem lutar desde setembro do ano passado, a brasileira havia sido escalada para enfrentar a americana Raquel Pennington no Noche UFC, programado para o dia 13 de setembro, em San Antonio (EUA), mas, agora, está novamente sem adversária após a ex-campeã peso-galo (61 kg) se machucar - de acordo com a apuração em primeira mão da equipe de reportagem da Ag Fight.

A notícia é péssima para a lutadora mineira. Além de, potencialmente, ampliar seu tempo de inatividade, a saída de Pennington do combate frustra os planos de Norma, que buscava, com uma vitória sobre a ex-campeã e atual número 2 no ranking peso-galo, se credenciar para sua primeira disputa de cinturão no Ultimate.

Agora, Dumont ficará no aguardo da definição de uma nova adversária no principal evento de MMA do planeta, e as opções parecem ser escassas. A campeã Kayla Harrison espera a volta de Amanda Nunes da aposentadoria para fazer sua primeira defesa de título. No top 5, por exemplo, apenas Ketlen Vieira e Julianna Peña aparecem, em tese, disponíveis. Resta saber qual será o destino da mineira no UFC.

Reação da brasileira

Não demorou muito para que Norma Dumont reagisse à notícia. Através da ferramenta 'stories' do seu Instagram (veja abaixo), a atleta da academia 'Chute Boxe Diego Lima' negou ter sido surpreendida pela desistência de sua rival. Vale lembrar que antes mesmo de ambas serem escaladas para o duelo no Noche UFC, a mineira já acusava a ex-campeã de fugir de um confronto contra ela dentro do octógono.

"Alguma surpresa? Eu nunca acreditei que ela apareceria para essa luta", disparou Norma.

Aos 34 anos, Norma Dumont compete no MMA profissional desde 2016, e soma 12 vitórias e apenas duas derrotas na carreira. Pelo UFC, esta é a segunda vez que a mineira se aproxima de uma disputa de título. Anteriormente, 'The Immortal' - como é conhecida - chegou perto de ser confirmada na vaga de desafiante ao cinturão peso-pena (66 kg) feminino, mas a categoria foi extinta pela organização após a aposentadoria de Amanda Nunes.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok