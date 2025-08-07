Topo

Bola de Ouro 2025: Estêvão concorre a troféu de melhor sub-21; veja lista

Estêvão é indicado ao Troféu Kopa, prêmio ao melhor jogador sub-21 do ano
Estêvão é indicado ao Troféu Kopa, prêmio ao melhor jogador sub-21 do ano Imagem: Manuel Claure/REUTERS
Estêvão está entre os dez indicados ao Troféu Kopa na Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador sub-21 da temporada 2023/24. A premiação é organizada pela revista francesa France Football.

O que aconteceu

O atacante, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, é o único brasileiro na lista. Estêvão deixou o futebol brasileiro após a disputa da Copa do Mundo de Clubes e vive a expectativa de estrear pelos Blues.

Ele disputa o prêmio com nomes como Pau Cubarsí (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona) e Desiré Doué (PSG). Yamal, inclusive, é o atual detentor do troféu, que existe desde 2018.

A cerimônia da Bola de Ouro acontece em 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.

A France Football revelará os indicados à Bola de Ouro, prêmio ao melhor jogador do mundo da temporada, ainda hoje. A lista será divulgada ao longo do dia.

Veja os indicados

  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille)
  • Desiré Doué (PSG)
  • Estêvão (Chelsea)
  • Dean Huijsen (Real Madrid)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  • Rodrigo Mora (Porto)
  • João Neves (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Kenan Yildiz (Juventus)

Alisson briga por melhor goleiro

O brasileiro atual campeão inglês tenta o bicampeonato. Ele ficou com o Troféu Yashin em 2019 e terminou na segunda colocação em 2022.

Entre os principais concorrentes estão Donnarumma (PSG), Courtois (Real Madrid) e Dibu Martínez (Aston Villa). O argentino, inclusive, levou o troféu nas duas últimas edições.

Veja os indicados

  • Alisson (Liverpool)
  • Yassine "Bono" Bounou (Al-Hilal)
  • Lucas Chevalier (Lille)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (PSG)
  • Dibu Martínez (Aston Villa)
  • Jan Oblak (Atlético de Madrid)
  • David Raya (Arsenal)
  • Matz Sels (Nottingham Forest)
  • Yann Sommer (Inter de Milão)

Arthur Elias disputa melhor técnico

O comandante da seleção brasileira está entre os cinco indicados ao prêmio de melhor treinador de futebol feminino. Arthur assumiu o Brasil em 2023 e conquistou a prata olímpica e, recentemente, a Copa América.

Veja os indicados

  • Sonia Bompastor (Chelsea)
  • Arthur Elias (Brasil)
  • Justine Madugu (Nigéria)
  • Renée Slegers (Arsenal)
  • Sarina Wiegman (Inglaterra)

