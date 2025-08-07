Bola de Ouro 2025: Estêvão concorre a troféu de melhor sub-21; veja lista
Estêvão está entre os dez indicados ao Troféu Kopa na Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador sub-21 da temporada 2023/24. A premiação é organizada pela revista francesa France Football.
O que aconteceu
O atacante, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, é o único brasileiro na lista. Estêvão deixou o futebol brasileiro após a disputa da Copa do Mundo de Clubes e vive a expectativa de estrear pelos Blues.
Ele disputa o prêmio com nomes como Pau Cubarsí (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona) e Desiré Doué (PSG). Yamal, inclusive, é o atual detentor do troféu, que existe desde 2018.
A cerimônia da Bola de Ouro acontece em 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.
A France Football revelará os indicados à Bola de Ouro, prêmio ao melhor jogador do mundo da temporada, ainda hoje. A lista será divulgada ao longo do dia.
Veja os indicados
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Ayyoub Bouaddi (Lille)
- Desiré Doué (PSG)
- Estêvão (Chelsea)
- Dean Huijsen (Real Madrid)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Rodrigo Mora (Porto)
- João Neves (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Kenan Yildiz (Juventus)
Alisson briga por melhor goleiro
O brasileiro atual campeão inglês tenta o bicampeonato. Ele ficou com o Troféu Yashin em 2019 e terminou na segunda colocação em 2022.
Entre os principais concorrentes estão Donnarumma (PSG), Courtois (Real Madrid) e Dibu Martínez (Aston Villa). O argentino, inclusive, levou o troféu nas duas últimas edições.
Veja os indicados
- Alisson (Liverpool)
- Yassine "Bono" Bounou (Al-Hilal)
- Lucas Chevalier (Lille)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Dibu Martínez (Aston Villa)
- Jan Oblak (Atlético de Madrid)
- David Raya (Arsenal)
- Matz Sels (Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Inter de Milão)
Arthur Elias disputa melhor técnico
O comandante da seleção brasileira está entre os cinco indicados ao prêmio de melhor treinador de futebol feminino. Arthur assumiu o Brasil em 2023 e conquistou a prata olímpica e, recentemente, a Copa América.
Veja os indicados
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Arthur Elias (Brasil)
- Justine Madugu (Nigéria)
- Renée Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)