Estêvão mantém no Chelsea número de camisa utilizado no Palmeiras

O Chelsea confirmou nesta quinta-feira o número da camisa do brasileiro Estêvão, ex-Palmeiras. O atacante de 18 anos optou por manter o número 41, mesmo utilizado nos tempos de Verdão.

"Eu estou muito feliz, é uma sensação muito gratificante representar o Chelsea, um dos maiores times do mundo", disse Estêvão, em nota divulgada pelo Chelsea.

Com a camisa 41, Estêvão anotou 27 gols e distribuiu 15 assistências em 83 partidas pelo Palmeiras. O jogador fez parte das conquistas do Campeonato Brasileiro (2023) e do Campeonato Paulista (2024).

O jogador de 18 anos se juntou ao elenco do clube inglês no início desta semana após período de férias e iniciou a pré-temporada com os novos companheiros.

O Chelsea acertou a contratação de Estêvão em junho de 2024. Contudo, os Blues precisaram aguardar o atleta a completar 18 anos e, conforme acordado com o Palmeiras, também esperaram o fim da Copa do Mundo de Clubes para tê-lo no elenco.

A operação total da transferência de Estêvão para o Chelsea foi fechada em 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões). Desses, 45 milhões são fixos e 16,5 milhões em metas. O clube recebeu 70% desse valor, enquanto o restante foi para o atleta.