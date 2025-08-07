Elenco do Corinthians faz "poropopó" no vestiário após vitória, e Ryan provoca o Palmeiras

Os jogadores do Corinthians fizeram uma festa no vestiário do Allianz Parque após a vitória de 2 a 0 sobre o Palmeiras, nesta quarta-feira. O resultado garantiu a classificação da equipe para as quartas de final da Copa do Brasil.

Em um vídeo publicado pelo meio-campista André Carrillo em sua conta oficial do Instagram, o elenco aparece comemorando e fazendo o "poropopó", tradicional canto da torcida alvinegra, logo após a partida.

Já no fim, o volante Ryan, revelado nas categorias de base do Timão, provoca o Palmeiras. Filmado por Carrillo, ele manda o rival "tomar no c...".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andre Carrillo ?? (@18andrecarrillo)

O Corinthians já havia vencido o jogo de ida do confronto, na Neo Química Arena, por 1 a 0, com gol de Memphis Depay. Nesta quarta, a equipe contou com a expulsão precoce de Aníbal Moreno para ampliar a vantagem com os tentos de Matheus Bidu e Gustavo Henrique.

O Timão ainda não conhece o seu adversário na próxima fase da competição. Os duelos serão definidos através de sorteio, que será realizado pela CBF na próxima terça-feira, às 10h (de Brasília).

Antes disso, a equipe de Dorival Júnior vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, o time enfrenta o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada do torneio. A bola rola a partir das 20h.

Já o Palmeiras recolhe os cacos e volta a campo neste domingo, diante do Ceará, pela mesma competição. A partida está agendada para as 16h (de Brasília), no Allianz Parque.