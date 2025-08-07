Dorival exalta união do Corinthians e lamenta saída de Memphis no Dérbi

Após a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0 e classificação na Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior exaltou o elenco do Corinthians e lamentou saída de Memphis, que sentiu incômodo na perna durante a partida.

O que aconteceu

O treinador relatou 'perda considerável' para o trio formado por Yuri Alberto e Rodrigo Garro, caso o holandês tenha lesão constatada. Dorival falou ainda sobre o elenco do Alvinegro ser curto, além de citar também saídas precoces de André Carrillo e do centroavante da equipe durante a partida.

Nós acabamos de ter os três jogando juntos há três partidas, não mais do que isso ao longo desse período que aqui estive. Caso venha a acontecer, será uma perda considerável, por que o nosso elenco é muito curto, é enxuto, e nós temos que tentar buscar soluções. Deve ter tido um problema um pouquinho mais complicado (Memphis). Carrillo teve, eu acredito que foi uma lesão no momento em que ele não conseguiu tirar a perna, se não me fale memória o Giay caiu por cima. Yuri eu acredito que não seja nada. Dorival Júnior

Apesar de falar sobre a falta de peças, o técnico do Corinthians exaltou a união do elenco acima do momento conturbado no clube.

Fico muito feliz porque é um momento muito difícil que nós estamos atravessando, todos sabem, o Corinthians vivendo um momento um pouco complicado e lá dentro nós estamos resolvendo tudo com os atletas que estão integrados, que estão buscando estarem muito próximos, juntos para que possamos dessa maneira encontrarmos um caminho. Feliz de poder estar à frente de um grupo que tem trabalhado, se dedicado, se entregue em todos os momentos.

"Nós estamos começando a encontrar um caminho", falou. "É natural que quando não acontecem vitórias tudo se apaga, no Brasil é assim, você não tem um outro caminho que não seja a vitória para explicar o momento de uma equipe."

O Corinthians de Dorival espera pela decisão de seu adversário através de sorteio, que será feito na próxima terça-feira. A equipe volta a campo na segunda-feira às 20h (de Brasília), contra o Juventude, pelo Brasileirão.