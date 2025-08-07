Dorival elogia postura do Corinthians em classificação: "Não viemos para nos defender"

Dorival Júnior comemorou a classificação do Corinthians às quartas de final da Copa do Brasil. O treinador elogiou a postura da equipe na vitória de 2 a 0 sobre o Palmeiras, nesta quarta-feira, e disse que o Timão não foi ao Allianz Parque "para se defender".

"De modo geral, foi um jogo disputado. Estávamos concentrados, focados, entendendo a importância do resultado. Quando aconteceu a expulsão, nos perdemos um pouco do nosso posicionamento. No intervalo, buscamos algumas correções, melhoramos muito. Adiantamos nossa marcação, trabalhamos mais a bola. Um jogo interessante pelas jogadas trabalhadas ao longos dos últimos meses. Foram dois gols de bolas paradas que nos ajudaram a destravar a partida", avaliou o técnico,

"Não viemos aqui para nos defender. Buscamos o resultado, tivemos um desencontro na metade da partida. Se quiséssemos sair com grande resultado, tínhamos que ter essa atitude", acrescentou.

O comandante valorizou o resultado, sobretudo por conta do forte adversário e do momento institucional tumultuado do Corinthians.

"É um momento difícil que estamos atravessando, todos sabem. Estamos resolvendo tudo com os atletas que estão integrados, estão buscando ficar próximos. Enfrentamos uma das três melhores equipes do Brasil, mesmo assim fizemos dois jogos que não fomos vazados, essa era uma reclamação constante. Fico feliz por estar à frente de um grupo que batalha muito", comentou.

Dorival revelou que ambos os gols de bolas paradas, marcados por Matheus Bidu e Gustavo Henrique, foram frutos de jogadas ensaiadas nos treinamentos ao longo dos últimos meses. Ele também falou sobre Memphis, André Carrillo e Yuri Alberto, que deixaram o gramado com dores.

"Foram jogadas muito bem trabalhadas. Nos preocupamos com cada detalhe. Conseguimos passar por um grande adversário. Estamos começando a encontrar um caminho diferente. É natural que, quando não tem vitórias, tudo se apaga. Já no domingo merecíamos uma sorte melhor. Fico feliz, porque é um caminho que enfrentei em outras equipes, que nos levaram à situações importantes nessas competições", afirmou.

"Ainda é cedo para falar alguma coisa. Mas, Memphis deve ter tido algum problema mais complicado. O Carrillo sentiu porque o Giay caiu em cima da perna. O Yuri acredito que não seja nada", concluiu.

Classificado, o Corinthians ainda não conhece o seu adversário na próxima fase da competição. Os duelos serão definidos através de sorteio, que será realizado pela CBF na próxima terça-feira, às 10h (de Brasília).

Antes disso, a equipe de Dorival Júnior vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, o time enfrenta o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada da competição. A bola rola a partir das 20h.