Dorival confia em currículo vitorioso para levar o Corinthians 'longe' na Copa do Brasil

Dorival Júnior confia no seu currículo vitorioso para levar o Corinthians 'longe' na Copa do Brasil. Dono de três títulos da competição, com Santos, São Paulo e Flamengo, o treinador mostrou entusiasmo para ir atrás de mais uma taça, após eliminar o arquirrival Palmeiras, com vitória por 2 a 0, no Allianz Parque, e garantia de vaga nas quartas de final.

"É uma competição que eu valorizo muito. Tenho um porcentual de vitórias interessante e acho que posso contribuir bastante para o time conseguir passar por mais uma etapa. Mas sei que sempre foi muito difícil a trajetória porque os desafios são cada vez maiores", afirmou o treinador corintiano, que venceu 19 dos últimos 20 duelos mata-mata.

Dorival elogiou muito o grupo de jogadores em um momento complicado pelo qual passa o Corinthians fora de campo. No sábado será votado o impeachment do presidente Augusto Melo. "O grupo tem se entregado demais. Estamos começando a encontrar um caminho diferente. Em partidas anteriores já merecíamos um resultado melhor. Agora vencemos o rival sem ter a defesa vazada, o que nos deixa muito feliz."

O técnico afirmou não saber o estado físico de Memphis, Yuri Alberto e Carrillo, que deixaram o gramado machucados. "O Memphis acho que é o caso mais grave. O Carrillo ficou com o pé preso, enquanto o Yuri acho que não é nada."

Para o primeiro jogo das quartas de final, diante de adversário a ser conhecido na terça-feira, após sorteio na CBF, Dorival sabe que não poderá contar com o volante Raniele, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

O Corinthians só volta a jogar na segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, diante do Juventude, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada, em Caxias do Sul, no Estádio Alfredo Jaconi, fechando o primeiro turno.