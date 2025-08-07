São Paulo se preocupa com Arboleda enquanto não acha respostas no mercado

Arboleda passará por exames hoje e, se tiver constatada uma lesão, vai ativar o pior pesadelo do São Paulo desde a chegada de Hernán Crespo: a perda de um zagueiro.

O que aconteceu

Arboleda sentiu dores no músculo anterior da coxa esquerda e foi substituído na eliminação para o Athletico. O equatoriano já iniciou tratamento com gelo no banco de reservas e será reavaliado hoje.

Perder um zagueiro era uma preocupação grande do São Paulo. Com elenco curto na posição, o Tricolor pode não ter ninguém de ofício no banco no sábado.

A diretoria ainda não conseguiu encontrar um reforço no mercado para o setor de zaga, que trata como prioridade — ao lado de um lateral-direito. Desde a chegada de Crespo, o São Paulo passou a jogar com três zagueiros e se viu com poucos atletas para suprir a necessidade da formação.

O Tricolor até já viu surgirem alvos e oportunidades no mercado, mas até aqui todas elas exigiam certo investimento. Sem esse capital disponível, o clube viu o mercado se fechar e ainda não conseguiu reforçar o setor.

Sem Arboleda, os três zagueiros à disposição são Ferraresi, Alan Franco e Sabino. Não há no elenco outro zagueiro, nem nenhuma unanimidade na base para subir e virar opção imediata.