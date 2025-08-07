Topo

Destaque do Santos, Brazão é o goleiro com mais defesas no Brasileirão

07/08/2025 06h00

O Santos viveu uma noite de alívio na última segunda-feira, ao vencer o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deixar a zona de rebaixamento. Neymar brilhou com dois gols e Barreal completou o placar, mas outro nome voltou a ganhar destaque: Gabriel Brazão.

O goleiro, que já vinha sendo um dos jogadores mais regulares da equipe, atingiu uma marca expressiva e agora é o líder em defesas na competição.

Segundo dados do Sofascore, Brazão soma 70 defesas em 17 jogos, uma média de 4,1 por partida ? nenhum outro goleiro fez tantas no Brasileirão até aqui. Ele tem 76% de bolas defendidas, 22 gols sofridos, quatro partidas sem ser vazado e acerta 70% dos passes que tenta.

O goleiro santista também é o terceiro com mais defesas por jogo na competição, empatado com Lucas Arcanjo (Vitória) e atrás apenas de Walter (Mirassol), com 4,3. Além disso, aparece em oitavo lugar no ranking de gols evitados, com 2,40.

A atuação contra o Juventude reforçou sua importância para o time. Mesmo com o gol sofrido nos acréscimos do primeiro tempo, o camisa 1 realizou nove defesas, sendo seis em finalizações de dentro da área, e defendeu 90% dos arremates que recebeu. Somou ainda três cortes e evitou 2,03 gols, de acordo com a plataforma de estatísticas.

Com a vitória, o Santos chegou aos 18 pontos, subindo para a 15ª colocação. O Peixe volta a campo neste domingo (10), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o vice-líder Cruzeiro, no Mineirão, em mais um desafio exigente para Brazão e companhia.

