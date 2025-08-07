Topo

'Descompassado': Colunistas debatem 'pilha' do Palmeiras na Copa do Brasil

07/08/2025 00h41

O comportamento dos jogadores do Palmeiras pode ter a ver com o excesso de 'pilha' sobre o Dérbi nos dias anteriores? Rodrigo Mattos e Juca Kfouri debateram o tema no Fim de Papo.

Antes dos 10 minutos, o Palmeiras já tinha dois cartões - um amarelo para um membro da comissão técnica e um vermelho para Aníbal Moreno.

O Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 0 no Allianz Parque e, com o placar agregado de 3 a 0, foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Mattos: Cabeça quente e coração descompassado

Será que a manifestação da Mancha não colocou no Aníbal uma 'pilha' de que ele teria que ser o 'malvadão' no campo, teria que ser violento? [...] O Palmeiras entrou com cabeça quente e coração descompassado, completamente alucinado em campo.

Se teve o efeito da organizada ou não, não dá para saber. Agora, que se criou esse clima para o Palmeiras de que tinha que ganhar, que era jogo de vida ou morte e isso transforma jogadores, isso se criou.
Rodrigo Mattos

Juca: Precisa pilhar diante de 40 mil pessoas?

O excesso de 'pilha' leva a esse tipo de coisa. O Palmeiras jogando em casa, com mais de 40 mil pessoas, time melhor, precisava 'pilhar'? Precisava falar uma palavra a mais do que esses jogadores estavam cansados de saber sobre a necessidade de ganhar do Corinthians.
Juca Kfouri

