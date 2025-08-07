'Descompassado': Colunistas debatem 'pilha' do Palmeiras na Copa do Brasil

O comportamento dos jogadores do Palmeiras pode ter a ver com o excesso de 'pilha' sobre o Dérbi nos dias anteriores? Rodrigo Mattos e Juca Kfouri debateram o tema no Fim de Papo.

Antes dos 10 minutos, o Palmeiras já tinha dois cartões - um amarelo para um membro da comissão técnica e um vermelho para Aníbal Moreno.

O Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 0 no Allianz Parque e, com o placar agregado de 3 a 0, foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Mattos: Cabeça quente e coração descompassado

Será que a manifestação da Mancha não colocou no Aníbal uma 'pilha' de que ele teria que ser o 'malvadão' no campo, teria que ser violento? [...] O Palmeiras entrou com cabeça quente e coração descompassado, completamente alucinado em campo.

Se teve o efeito da organizada ou não, não dá para saber. Agora, que se criou esse clima para o Palmeiras de que tinha que ganhar, que era jogo de vida ou morte e isso transforma jogadores, isso se criou.

Rodrigo Mattos

Juca: Precisa pilhar diante de 40 mil pessoas?

O excesso de 'pilha' leva a esse tipo de coisa. O Palmeiras jogando em casa, com mais de 40 mil pessoas, time melhor, precisava 'pilhar'? Precisava falar uma palavra a mais do que esses jogadores estavam cansados de saber sobre a necessidade de ganhar do Corinthians.

Juca Kfouri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.