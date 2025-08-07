De olho no Finals, Ítalo brilha em Teahupo'o e vai às oitavas; Dora também avança

Buscando pontos preciosos para confirmar presença no Finals do Circuito Mundial de Surfe, em Fiji, no fim do mês, onde o compatriota Yago Dora já está garantido, Ítalo Ferreira estreou da melhor maneira na etapa de Teahupo'o, no Taiti, nesta quinta-feira, vencendo sua bateria e se garantindo nas oitavas de final, assim como o líder da temporada.

Além da dupla, o Brasil tem mais três representantes no Taiti: Filipe Toledo (7º), Miguel Pupo (13º), e João Chianca, o Chumbinho (18º). Mas nenhum deles conseguiu se garantir. Todos terão de disputar a repescagem. Chianca estava ao lado de Filipinho, que sonha com o Finals e liderava a bateria 7 até o fim, mas ambos acabaram levando a virada.

A última etapa antes do Finals do Surfe começou com bateria de dois brasileiros e o havaiano Seth Moniz no mar de Teahupo'o. E ficou marcada por show do favorito Ítalo Ferreira, terceiro na classificação geral, que encaixou bons tubos para vencer a bateria por 14,90 pontos e se garantir nas oitavas de final.

O havaiano ficou em segundo com 12,54, enquanto Miguel Pupo, somente o 12º na tabela geral do Circuito Mundial, não conseguiu encaixar boas manobras e acabou na repescagem, com somente 11,17.

Depois de duas baterias sem atletas da brazilian storm, foi a vez do líder da temporada, Yago Dora, entrar na água. E para mais uma apresentação segura e bastante superior aos oponentes. O catarinense garantiu sua classificação com 13,67, diante de apenas 7,60 do australiano Joel Vaughan e 3,60 do taitiano Teiva Tairoa, que foram para a repescagem.

A bateria 7 trazia Filipinho ao lado do italiano Leonardo Fioravante e do compatriota João Chianca. Ciente que precisa ir bem para tentar vaga entre os cinco melhores, o sétimo colocado do Circuito Mundial liderava até pouco menos de cinco minutos para o fim quando viu os dois concorrentes encaixarem boas manobras e desbancá-lo, após fechar com 10,16. Fioravante foi o vencedor com 13,33 diante de 12,83 de Chumbinho.

Demais integrantes do Top 5, Jordy Smith (2º), Kanoa Igarashi (4º) e Ethan Ewing (5º) não conseguiram ganhar suas baterias e terão de passar por embate extra na repescagem. O sul-africano enfrenta Teiva Tairoa, o japonês terá pela frente o também taitiano Mihimana Braye e o australiano encara Seth Moniz. Para seguir sonhando com a disputa do título, Filipinho terá o indonésio Rio Waida pela frente.